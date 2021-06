Premio 'I fiori blu': proclamati i dieci finalisti

Si è tenuta venerdì 18 giugno a Foggia, nel Cortile di Palazzo Dogana, la proclamazione della decina dei finalisti, alla presenza di Massimo Bray assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Puglia e di Ritanna Armeni, componente di Giuria Tecnica che ha dichiarato: “Ho visto nascere questo Premio che - già al secondo anno - è cresciuto molto nella considerazione delle case editrici e degli autori e delle autrici e sono convinta che farà molta strada”. Bray, già ministro dei Beni e delle Attività Culturali, ricordando il romanzo “I fiori blu” a cui il Premio è intitolato, ha sottolineato, dal canto suo, quale fosse il proposito dell’autore Raymond Queneau che valorizzava fantasia, creatività e l’amore per la lettura “immaginando un mondo differente passando dalle storie particolari alle storie generali. È una unione, quella fra creatività innovativa e abitudine alla lettura, di cui c’è un estremo bisogno anche in questo momento. E i premi letterari sono uno strumento prezioso per raggiungere questo obiettivo”.

“Un premio come questo – ha dichiarato Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia, sostenitrice del progetto - è un ingrediente per far lievitare atmosfere positive nel nostro territorio. Siamo convinti che un concorso letterario, nato pensato e vissuto in questa città, che offre la possibilità di interazione con l’Italia intera sia occasione di crescita e confronto preziosissimi”. Ha espresso vivo compiacimento anche la commissaria prefettizia Marilisa Magno per un progetto che costituisce “occasione di risveglio delle coscienze, con cui si rafforza il rilievo della cultura quale preminente strumento di sviluppo soprattutto per le giovani generazioni”. Non v’è dubbio, ha aggiunto Giuseppe D’Urso, presidente del Teatro Pubblico Pugliese, che “replicheremo i risultati lusinghieri dello scorso anno, con uno sguardo ancora più esteso sul mondo dei libri, dell’editoria e della lettura”.

“Il viaggio attraverso la presentazione dei venti volumi in concorso - ha dichiarato Isabella Trulli, vice presidente dell’associazione promotrice del Premio - ha suscitato dubbi ed emozioni in tutti noi, abbiamo ascoltato storie di famiglie, donne, madri, ricatti, sentimenti, storie sul male ma anche riflessioni sull’educazione, su Beethoven e la sua musica, sul fascismo, sulle rivolte, cercando di toccare l’infinito, girando per le case, camminando per ritrovare una guida personale e collettiva”.

“Una scelta per nulla semplice quella di questa seconda edizione per la Giuria tecnica - ha detto la direttrice artistica Alessandra Benvenuto – per la partecipazione di titoli di grande valore stilistico e tematico”.

La rosa è infatti il risultato della espressione delle preferenze per il quale si è pronunciata la prestigiosa Giuria Tecnica de “I fiori blu”, presieduta da Paolo Mieli, e composta oltre che da Ritanna Armeni, anche da Lidia Ravera, Massimo Recalcati, Silvia Truzzi, Marco Ferrante e Sandra Petrignani. Sui dieci volumi finalisti si dovrà pronunciare ora la Giuria Popolare che indicherà fino al 18 luglio – sul sito ufficiale del Premio - la propria doppia preferenza (un saggio e un romanzo).