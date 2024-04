Premio 'I fiori blu', Francesco Chiodelli, Silvia Avallone e Fabio Genovesi incontrano il pubblico

Saranno Francesco Chiodelli, Silvia Avallone (in collegamento live) e Fabio Genovesi i protagonisti della seconda puntata del format ideato in collaborazione con la libreria Ubik di Foggia che vede la presentazione al pubblico dei candidati alla edizione 2024 del premio letterario ‘I fiori blu’. L’incontro si svolgerà nella Sala Rosa del palazzetto dell’Arte Andrea Pazienza sabato 6 aprile a partire dalle 17.45, con ingresso libero. Al centro di questo appuntamento a più voci tre libri: ‘Cemento Armato’ (Bollati Boringhieri), ‘Cuore Nero’ (Rizzoli) e ‘Oro puro’ (Mondadori).

‘Cemento armato’ di Francesco Chiodelli. Le storie raccolte nel saggio sembrano degne di un romanzo noir eppure sono storie vere tutte ambientate in diverse città italiane nel Nord e nel Sud della penisola, funestate per decenni da svariate forme di illegalità, corruzione, abusivismo, infiltrazioni criminali, prassi municipali opache e occupazione di immobili pubblici e privati. Ad alimentarle non sono solo pratiche illegali, ma anche compiacenti politiche istituzionali che vengono qui portate alla luce.

‘Cuore nero’ di Silvia Avallone. Due solitudini s’incontrano. Negli occhi di Emilia “privi di luce, come due stelle morte”, Bruno intuisce un abisso simile al suo, ma di segno opposto. Entrambi hanno conosciuto il male: lui perché l’ha subito, lei perché l’ha compiuto – un male di cui ha pagato il prezzo con molti anni di carcere, ma che non si può riparare. Sassaia è il loro punto di fuga, l’unica soluzione per sottrarsi a un futuro in cui entrambi hanno smesso di credere.

‘Oro puro’ di Fabio Genovesi. Il libro racconta la navigazione di Colombo alla scoperta dell’America come mai è stato fatto prima. Chi legge si cala dentro una grande avventura umana, esistenziale e sentimentale che si snoda attraverso imprese, amori, crudeltà spaventose e improvvise tenerezze, svelandoci come dietro la scoperta occidentale delle Americhe si nascondano violenze, soprusi e malintesi, ma soprattutto l’insopprimibile, eterno istinto degli uomini a prendere, consumare e distruggere tutto, persino se stessi. Attraverso lo sguardo di Nuno, percorriamo il viaggio più importante della storia dell’umanità.