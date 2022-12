Il premio 'Corti di Capitanata' Alessandro Papa in concerto al Teatro Giordano

La prima stagione concertistica dell’Orchestra Ico Suoni del Sud ospita il ‘Premio Corti di Capitanata 2022’ del Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia. Venerdì 16 dicembre, alle 20.30, sul palco del Teatro Giordano insieme all’orchestra stabile diretta dal maestro Benedetto Montebello si esibirà come pianista solista Alessandro Papa, studente vincitore dell’edizione di quest’anno.

Il prestigioso premio è il momento finale della ventiseiesima edizione di ‘Musica nelle Corti di Capitanata’, stagione definita il fiore all'occhiello dell'estate foggiana, che mette insieme studenti e docenti del Conservatorio e durante la quale sono stati selezionati sei allievi nel corso delle audizioni che si sono svolte nei mesi passati fra la sede foggiana e la sezione staccata di Rodi Garganico.

“Dopo ‘La bacchetta eccellente’, questo concerto rappresenta un’ulteriore importante vetrina per i talenti del Conservatorio di Foggia – spiegano Libera Granatiero e Gianni Cuciniello, rispettivamente presidente e responsabile dell’Associazione Suoni del Sud, sotto la cui egida è nata l’omonima Ico - che collabora alla nostra stagione grazie alla proficua intesa con il direttore Francesco Montaruli”. Alessandro Papa, 21 anni, è iscritto al 3° anno del triennio di pianoforte al Conservatorio Giordano di Foggia, sezione distaccata di Rodi Garganico. Ha partecipato a numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali, aggiudicandosi il 1° premio al Don Enrico Smaldone ad Angri, al Lams Matera, all’Ascea-Velia, a Le Camenae d’Oro e all’Esperia.

Nel 2022 ha vinto il ‘Premio Corti di Capitanata’ eseguendo con l’orchestra sinfonica del Conservatorio il Concerto N.1 di Rachmaninov. Nel suo percorso formativo viene invitato ad esibirsi in numerosi concerti tra cui: Concertando nella torre medievale di Picerno, Certamen Fortunatianum a Venosa, Rotary club a Melfi, Promesse in musica al teatro sociale di Como. Il programma musicale di venerdì sera prevede l’esecuzione della Sinfonia in C KV 425 (Linzer) e del Piano concerto N 20 KV 466 di Wolfgang Amadeus Mozart. La Prima stagione concertistica è organizzata dall’Ico Suoni del Sud in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. L’ingresso al teatro è alle ore 20.00. Per informazioni, si può telefonare al 324.5912249 o scrivere all’indirizzo email orchestrasuonidelsud@gmail.com.