Salta lo spettacolo di Biagio Izzo: riscontrati casi Covid nella compagnia teatrale

Per indisposizioni della compagnia teatrale, nella quale sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid-19, lo spettacolo di Biagio Izzo 'Tartassati dalle tasse', già programmato per martedì 22 marzo presso il Roma Teatro di Cerignola, è stato rinviato al 19 aprile. “Ci dispiace per il disturbo arrecato al pubblico che ha risposto con entusiasmo, facendo registrare anche questa volta il tutto esaurito - dichiara Simona Sala, direttrice del Roma Teatro di Cerignola - ma questi sono gli imprevisti dello spettacolo dal vivo, che aumentano quando la compagnia è numerosa come in questo caso. Siamo felici di aver già fissato una nuova data per questa replica, nata dalla volontà di soddisfare le tante richieste pervenute da chi non aveva potuto assistere allo spettacolo andato in scena a novembre scorso. A chi ha acquistato il biglietto chiediamo di conservarlo e di contattarci al numero 3382511672 specificando nel messaggio: nome, cognome, fila e posto. Grazie per la collaborazione”.