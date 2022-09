Il 'Samsara' torna al Porto di Rodi: sul palco 'vista mare' si chiude l'estate ballando

Come chiudere al meglio una stagione ricca di successi? Partendo da dove si è iniziato, ovviamente! Gli organizzatori del Savì Summerfest chiudono la stagione estiva con uno dei tanti trionfi che ha caratterizzato l’estate di Rodi Garganico, mai come quest’anno vero cuore pulsante della movida garganica.

Il 18 settembre torna sul palco “vista mare” del porto turistico della Marina di Rodi Garganico il Samsara Tour con in consolle Max Baccano, Danilo Seclì, Cristina Oliveira e Domme. Il Samsara on tour nasce con lo scopo di raggiungere, direttamente nelle loro città, le migliaia di persone che d’estate scelgono il Samsara Beach come meta per le proprie vacanze. Il tour, che ogni anno incrementa i suoi numeri di successo, ha come protagonisti tutti gli artisti del Samsara e fa tappa nei migliori club d’Italia e d’Europa.

“Invertire la rotta del turismo a Rodi Garganico - assicura Giancarlo Vigilante, uno degli organizzatori - è possibile. I nostri eventi e le oltre 20mila presenze lo hanno dimostrato. Questo mi piace sottolinearlo. Non è mancato il sostegno delle autorità locali, dell’amministrazione comunale di Rodi Garganico e di Marino Masiero, che guida il porto turistico da alcuni anni. Noi abbiamo contribuito con la tenacia, il guizzo creativo e un pizzico di follia”.

Per l’occasione, Ferrovie del Gargano mette su binario un treno straordinario. Partenze da San Severo (16:10), Apricena (16:19), San Nicandro (16:34), Cagnano Varano (16:53) e Ischitella (17:15) per vivere la magia di una serata speciale e rientrare a casa (partenza da Rodi alle ore 23) senza lo stress e i pericoli dell’auto. Un’occasione unica per vivere questa serata speciale in piena sicurezza. Sul treno si sale solo se muniti di titolo di viaggio prodotto per l’evento e acquistato esclusivamente presso le biglietterie delle stazioni di Apricena e di San Nicandro G.co (info 0882228960).

Un’iniezione di energia al ritmo della musica per far ballare e divertire i tanti beach lovers che saranno presenti alla Marina di Rodi Garganico. Non resta che attendere questo finale di stagione targato Samsara. Giancarlo Vigilante rassicura le migliaia di persone che hanno preso parte agli eventi targati Viva Yatchclub e Savè, di essere già a lavoro con Vincenzo Di Noia per gli eventi della prossima stagione estiva.