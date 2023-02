Straordinario evento a Foggia: aperta la 'Porta Santa' della Chiesa 'Sacra Famiglia'

La Porta della chiesa Sacra Famiglia di Foggia è ufficialmente Santa. Nel giorno in cui ricorre il 60esimo anniversario della Fondazione Canonica, tantissimi fedeli si sono ritrovati in piazza Armando Diaz e in processione, con le candele benedette, hanno raggiunto l'ingresso della parrocchia, dove Mons. Vincenzo Identi ha celebrato il rito che sancisce l’apertura dell’anno giubilare con l'apertura straordinaria della Porta Santa. La Chiesa ha concesso questo evento straordinario per i 60 anni della 'Sacra Famiglia: "Noi attraversandola entriamo nella storia della salvezza e quindi beneficiamo di questa grazia del Signore"