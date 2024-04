A San Marco in Lamis Toni Augello presenta il romanzo 'La porta della neve'

Torna a San Marco in Lamis l’ultimo capitolo della trilogia del ghiaccio dedicata agli ‘stipaneve’, ‘La porta della neve’ di Toni Augello. La presentazione si terrà martedì 9 aprile alle 19 presso la Fondazione Soccio. Dialogherà con l’autore la prof. Carla Bonfitto, founder del blog ‘Pagine d’Autore’ e dell’omonima rassegna letteraria, nonché ambasciatrice della lettura e referente di “Città che Legge” per San Marco in Lamis. La serata sarà arricchita dagli interventi di Angelo Ciavarella e Gian Piero Villani di Gargano Exploration.

Ambientato sul Gargano negli anni immediatamente successivi all’unità nazionale, il libro continua a narrare le vicende del giovane nevaiolo Nannì (già protagonista di ‘Il mercante del freddo’ del 2011 e ‘La neve cade ancora’ del 2021), che conserva la neve d’inverno sul promontorio garganico, in profonde buche ricavate nel terreno (le nevière), per rivenderla d’estate nella sua bottega, la ‘Porta della neve’. In un’epoca priva di corrente elettrica, il nevaiolo fornisce l’unico mezzo per refrigerare cibi e bevande, e per produrre il gelato.

La trama si sviluppa sull’incastro con il fenomeno del brigantaggio post-unitario che vede all’azione alcuni famigerati ribelli anche sul Gargano. Il romanzo si basa su fatti realmente accaduti e molti dei protagonisti portano nomi e cognomi appartenuti effettivamente ai personaggi che rivestono.

“Li ho scelti con l’intento di suscitare la curiosità del lettore e spronarlo alla ricerca e alla lettura delle numerose fonti storiche di una delle epoche più affascinanti ma ancora poco conosciute della storia moderna: l’Unità d’Italia” spiega Toni Augello.

A curare la pubblicazione sono stati i mattinatesi Paolo Bitondi e Massimo Ciuffreda di ‘Back To The Future’. La copertina del nuovo romanzo, come le due precedenti, è opera dell’illustratore e graphic designer Donato Turano. La presentazione è ad ingresso libero.