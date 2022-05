E' tutto vero: i Planet Funk live in piazza ad Apricena

La notizia era già nell’aria ma ora è ufficiale, saranno i Planet Funk ad aprire la rassegna degli ospiti musicali alla gesta patronale in onore di Maria SS Incoronata, patrona di Apricena .

Originari della Campania, hanno inanellato una serie incredibili di successi internazionali a partire dal 2002 fino ai giorni nostri. Celebri le canzoni “Who Said”, “Chase The Sun”, “Inside All The People”, “Paraffin” ,”One Stop Closer”(in collaborazione con i Simple Minds) tratte dal fortunato album “No Zero Sumness” con cui hanno conquistato diversi dischi d’oro e gli Italian Music Awards.

Nel 2005 il singolo “Stop Me” è anche la colonna sonora dello spot “Coca-Cola” mentre “Static” nel 2008 sarà la colonna sonora del videogioco “Fifa 08”,nonché titolo del nuovo album. All'inizio del 2009 esce un nuovo tormentone intitolato “Lemonade”! Nel 2011 la band incide il nuovo singolo "Another Sunrise", primo estratto dall'album The Great Shake, uscito il 20 settembre dello stesso anno, con la partecipazione di Jovanotti e Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. Sempre nel 2011 il gruppo registra una cover della canzone di Nancy Sinatra “These Boots Are Made for Walkin'” per il film “La kryptonite nella borsa” di Ivan Cotroneo. Il brano è diventato nel 2012 la colonna sonora dello spot del campionato europeo di calcio 2012.

Il 13 ottobre 2015 i PLANET FUNK rilasciano il singolo “We-people”, canzone che andrà a sostegno della campagna globale di Save the Children per combattere la mortalità infantile e che anticipa l'uscita del nuovo album, Recall. Il 13 dicembre 2018 i Planet Funk pubblicano All On Me, singolo cantato da Dan Black, ex leader della band inglese The Servant.

Il 20 febbraio 2020 i Planet Funk pubblicano 20:20, una raccolta che celebra i 20 anni di carriera della band. L'album contiene i loro più grandi successi e le collaborazioni con Jim Kerr dei Simple Minds e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro con cui incidono la celebre “Ora il Mondo è Perfetto”.

La sera del 28 maggio sul piazzale Andrea Costa, in attesa di conoscere l'artista che si esibirà domenica 29 maggio.