Al Malucri Resort 'Pizza e Wine', la proposta enogastronomica che unisce chef, pizzaioli e cantine

L'associazione Pizzaioli Garganici, in collaborazione con il comitato culturale per l'educazione al gusto enogastronomico, anche quest’anno ripropone il progetto 'Pizza & Wine' teso alla diffusione ed alla promozione di una nuova "cultura del vino", come bevanda appropriata ad accompagnare la degustazione delle 'Pizze Gourmet' a base di prodotti locali.

L'evento, giunto alla 2^ edizione, si svolgerà presso 'Carsica Pizzeria di Montagna' nella suggestiva cornice del Malucri Resort & spa in corso del popolo località Borgo Celano a San Marco in Lamis.

L'appuntamento è per venerdì 7 giugno alle 20 per la cena in cui quattro pizzaioli, quattro chef e quattro cantine accompagneranno i partecipanti in un percorso enogastronomico unico nel suo genere.

Sarà presente la giornalista Antonella Amodio con il ssuo libro 'Calici & Spicchi”. Saranno i clienti degustatori a decidere il vincitore.