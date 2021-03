Pio e Amedeo tornano in tv con 'Felicissima Sera', in prima serata su Canale 5: "Proveremo a distrarvi un po'"

Pio e Amedeo tornano in tv. Con tredici mesi di ritardo rispetto alla tabella di marcia, il 16 aprile comincerà 'Felicissima Sera', il nuovo programma che andrà in onda su Canale 5 in prima serata.

L'annuncio su FB del duo comico di Foggia: "Ci siamo quasi, ci saranno tanti incredibili ospiti, proveremo a distrarvi un po' da questo momento particolare".

A febbraio dello scorso anno l'annuncio a 'C'è Posta per te' a Maria De Filippi. Il Covid ha poi bloccato tutto.