'Pinocchio, punto e a capo': torna in scena lo spettacolo per famiglie più longevo del Teatro dei Limoni

A dieci anni dal suo debutto, torna in scena lo spettacolo per famiglie più longevo del TeatrodeiLimoni: "Pinocchio, punto e a capo"! Il classico della letteratura per l'infanzia, scritto da Collodi, è portato sul palco nell'adattamento realizzato da Paola Capuano e Roberto Moretto, con la regia di Paola Capuano, protagonista sul palco insieme a Michele Ciuffreda, Francesca De Sandoli, Christian di Furia, Massimo Iannantuoni e Maggie Salice.

Lo spettacolo, che sarà in scena nei giorni 5, 6 e 7 Gennaio 2024 all'interno della rassegna di teatro per famiglie Merende da Favola, ha ottenuto il riconoscimento della Fondazione Nazionale Carlo Collodi.

Pinocchio è un burattino in grado di camminare, di muoversi, di parlare e di combinare guai come un vero bambino. E infatti, proprio nel mezzo dei suoi guai, Pinocchio avrà bisogno dell'aiuto degli spettatori. Nella bocca di un grande pescecane non sa proprio come uscire da quel pasticcio. Dovete aiutarlo a non fare più gli stessi errori! Non sarà facile, Pinocchio sarà nuovamente tentato dal Gatto, dalla Volpe e dal vecchio amico Lucignolo. Geppetto e la Fata Turchina faticheranno anche in questa avventura a tirar fuori Pinocchio dai guai. Perché? Sapete mantenere un segreto? Dobbiamo ripetere tutto punto e a capo!

"Pinocchio, punto e a capo" adattamento di Paola Capuano e Roberto Moretto con Paola Capuano, Michele Ciuffreda, Francesca De Sandoli, Christian di Furia, Massimo Iannantuoni, Maggie Salice costumi Roberto Moretto tecnico audio/luci Cristiano Russo illustrazione Daniela Giarratana regia Paola Capuano 5/6/7 Gennaio 2024 ore 17:00 merenda in collaborazione con Forno Marinaccio, ore 17:30 spettacolo Ingresso riservato ai soci - prenotazione obbligatoria Info e prenotazioni: ragazzi@teatrodeilimoni.it - 324.9948645