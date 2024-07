Al Castello di Pietramontecorvino il vino si abbina al vinile

Sabato 13 luglio a partire dalle 19.30 il giardino pensile del borgo di Pietramontecorvino apre le porte per l’evento ‘Vini e vinili’ dove il vino non sarà abbinato ad un piatto, ma ad un genere musicale. Ci saranno banchi d’assaggio esclusivi curati dai sommelier dell’AIS Foggia per intraprendere un percorso gustativo sensoriale a suon di musica. Il dj set con i vinili a cura di Marco Okram accompagnerà i partecipanti in un vero e proprio viaggio eno-musicale.

La parte food sarà a cura del ristorante ‘Castel di Pietra’, mentre la direzione artistica sarà affidata allo storico negozio ‘Al Discobolo’ di Foggia che per l’occasione ha scelto quattro generi musicali che accompagneranno l’evento.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 320.8424655.