Al via la 'Settimana identitaria' di Pietramontecorvino con oltre 40 eventi

Orario non disponibile

Quando Dal 07/05/2024 al 19/05/2024 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Pietramontecorvino

Dal 7 al 19 maggio, con la ‘Settimana identitaria’ a Pietramontecorvino ci saranno 13 giorni di appuntamenti con oltre 40 eventi tra concerti, mostre, escursioni, convegni e visite guidate. Il programma della rassegna si svilupperà attorno al ‘fulcro’ del genius loci espresso dalla processione-pellegrinaggio che giovedì 16 maggio (come accade dal 1889) condurrà centinaia di petraioli di tutte le età dal borgo al sito archeologico di Montecorvino, attraversando un mare di grano verde per celebrare Sant’Alberto Normanno, patrono del borgo. La particolarità più spettacolare e ‘coreografica’ di questa processione è quella dei pali (i pàljie): altissimi, colorati, addobbati da mille scialli variopinti, vengono portati a braccia, eretti, da squadre di 8 persone e tenuti in equilibrio attraverso funi che disegnano geometrie nel cielo.

Il programma della Settimana Identitaria, però, comincerà il 7 maggio alle 19.30 nella Chiesa Badiale, con il convegno su ‘Il Pellegrinaggio: aspetti storici, religiosi e sociali’ al quale interverrà Renzo Infante, docente dell’Università di Foggia. Il 9 maggio alle ore 9 la giornata sarà aperta dal ‘Mosacta International Conference: mosaico, arte e tecnologia senza tempo’ a cura di Michele Macchiarola, a seguire alle 14.30 presso il Palazzo Ducale ci sarà il ‘Mosaico in piazza: Mosacta, esibizioni artistiche, giochiamo al mosaico’. In serata i concerti di ‘Square Saxophone Quartet’ (alle 21 presso l’arco ducale) e ‘Mediterraneo Jazz Trio’ (alle 22 nello splendido giardino della Torre Normanna).

Venerdì 10 maggio altri tre appuntamenti: alle 9 e alle 14.30 al Teatro comunale sarà nuovamente protagonista ‘Mosacta’ mentre alle 19.30 nella Chiesa Badiale, don Antonio Schiraldi parlerà de ‘Il culto di Sant’Alberto’.

Sabato 11 maggio alle 10 a Palazzo Ducale tre diversi interventi: il primo, di Antonio Alberto Clemente (Università di Pescara) sarà incentrato su ‘Pietramontecorvino: dal centro storico al territorio storico’, il secondo a cura dell’architetto Massimo Padrone, relazionerà sulle ‘Esplorazioni progettuali nel Comune di Pietramontecorvino’, nel terzo l’architetto Mauro Iacoviello approfondirà il tema delle Comunità Bio-regionali. Sempre sabato 11 maggio, ma alle 16.30, nel Palazzo Ducale il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna, presenterà il suo libro ‘Ospitare fa bene’ dialogando con il giornalista Silvio Di Pasqua. La giornata che sarà conclusa dal concerto dei Tarantula Garganica alle 21.

Nei giorni a seguire, fino al 19 maggio, non ci saranno soltanto concerti, convegni, mostre ed esposizioni, ma anche visite guidate ed escursioni. Mercoledì 8 maggio con inizio alle ore 10 è prevista l’escursione-visita guidata al sito archeologico di Montecorvino (info: 348.5909845-388.5827343). Tutti i giorni, dalle 16 alle 18, a partire dal 7 maggio e fino al 19, ci saranno le visite guidate per conoscere il quartiere medievale di Pietramontecorvino col suo Palazzo Ducale e la Torre Normanna (info: 348.5909845-320.8424655). Il 12 e il 19 maggio, inoltre, sarà possibile visitare il Parco Avventura Pila Sant’Onofrio (info: 348.5909845-388.5827343).