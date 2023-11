A Caserta in mostra la pietra di Apricena utilizzata da Vanvitelli per le decorazioni della Reggia

A legare Apricena alla Reggia di Caserta è un nome, quello di uno dei più grandi architetti (ma fu anche un pittore) italiani: Luigi Vanvitelli. Arrivava, infatti, dalla cittadina garganica la pietra con cui furono realizzate alcune decorazioni della splendida residenza reale voluta da Carlo di Borbone su modello della Versailles di Luigi XIV e progettata, appunto, dal Vanvitelli. Tra queste, i due leoni posizionati lungo la scalinata dell’ingresso.

E per rinsaldare questo legame, in occasione delle celebrazioni vanvitelliane (quest'anno si celebra il 250esimo anniversario della nascita dell'architetto napoletano), la pietra di Apricena sarà la protagonista della mostra ‘Le pietre e la Reggia: da Apricena a Caserta’ che verrà inaugurata sabato 25 novembre nella Castelluccia del Parco Reale e resterà visitabile fino al prossimo 3 marzo da lunedì a sabato dalle 8:30 alle 13:30.

Saranno esposte le opere di Francesco Granito, Giuliano Vangi, Cristian Biasci e Ugo La Pietra. “Questa mostra – ha detto in conferenza stampa Valeria Di Fratta, responsabile dell’area Servizi e Rapporti con il Pubblico della Reggia di Caserta – vuole intercettare le mani sapiente degli artisti contemporanei che hanno saputo lavorare con la loro maestria la pietra di Apricena, quella stessa di cui si servì il Maestro Vanvitelli per la costruzione della Reggia. Vogliamo, quindi, valorizzare con ottica partecipata e territoriale il patrimonio delle cave di marmo di Apricena”.

L’esposizione, infatti, è stata curata dall’Amministrazione comunale del centro garganico.

“L'Amministrazione comunale di Apricena – ha scritto il sindaco Antonio Potenza sulla pagina facebook del Comune – ha avviato un lavoro di dialogo e ricostruzione storica a partire dal marzo 2022, che ha evidenziato il collegamento tra la Reggia di Caserta e la pietra di Apricena, utilizzata dall’architetto dei Borbone, Luigi Vanvitelli per le sue opere più celebri. Ed è in questo contesto che il nostro Comune partecipa all’inaugurazione della mostra. La nostra Città sarà presente con opere uniche di artisti contemporanei che hanno realizzato le loro opere d’arte per la nostra città. Sarà un grande onore rappresentare la cultura e la storia apricenese in un contesto storico- artistico unico qual è la Reggia di Caserta”.

La pietra apricenese sarà presente in Reggia anche con una mostra dedicata allo scultore locale Francesco Granito e intitolata ‘Dissonanze’ con la quale si esplorano i contrasti della vita umana attraverso la sua ultima opera in madrepietra (‘Il tema del doppio’) che omaggia Italo Calvino e riflette sulla dualità dell'essere.