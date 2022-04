Processione del Venerdì Santo ridotta a Foggia, piano di sicurezza al vaglio della Prefettura

L’Arcidiocesi di Foggia-Bovino ha trasmesso alla Prefettura e al Comune di Foggia il piano di sicurezza per la processione dei Misteri del Venerdì Santo. Le disposizioni di safety e security sono ora al vaglio delle autorità che dovrebbero pronunciarsi nelle prossime ore.

Il percorso sarà più breve del solito, per garantire adeguati livelli di sicurezza. Al termine della processione, è previsto un momento di preghiera e il consueto messaggio dell’Arcivescovo alla città. Con tutta probabilità, Foggia potrà rivivere anche il momento più commovente e sentito del Triduo Pasquale: il suggestivo incontro tra la Vergine Addolorata e la teca del cristo morto, quando le due statue avanzano l’una verso l’altra per tre volte, a passi scanditi da una musica struggente.

Non c’è traccia dei riti del Venerdì Santo nel calendario pubblicato dall’Arcidiocesi metropolitana di Foggia-Bovino per la Settimana Santa 2022, particolare che aveva lasciato presagire che la consueta processione, tanto cara ai foggiani, potesse saltare, ma in realtà si attendevano le necessarie autorizzazioni. Nella locandina delle celebrazioni liturgiche presiedute dall’arcivescovo, monsignor Vincenzo Pelvi, per il momento, figurano solo la domenica della Palme, il mercoledì Santo e la Pasqua di Resurrezione.

Il 13 aprile, alle 18.30, nel Santuario dell’Incoronata, sarà celebrata la Santa Messa del Crisma. Il canto liturgico sarà guidato dal coro polifonico ‘Leonardo Murialdo’. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Arcidiocesi di Foggia-Bovino. Il 16 aprile, alle 20.30, Mons. Pelvi presiederà la Veglia Pasquale in Cattedrale e il 17 aprile, alle 10, è in programma la celebrazione eucaristica del giorno di Pasqua, con la partecipazione della Cappella Musicale Iconavetere diretta dal Maestro Agostino Ruscillo.