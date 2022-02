'Piano poetry', al Giordano Sergio Cammeriere e Cosimo Damiano Damato in esclusiva regionale

Prosegue la stagione teatrale della Città di Foggia in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. A salire sul palco del Teatro Giordano sabato 19 e domenica 20 febbraio in esclusiva regionale ci sarà Sergio Cammariere con la voce narrante di Cosimo Damiano Damato in Piano Poetry (PH. A. COTUGNO): sul palco un pianoforte ed una macchina per scrivere su uno scrittoio illuminato da una lampada Churchill: le letture di Damato sono scandite dalle musiche strumentali di Cammariere, una contaminazione essenziale che concede solo emozioni pure in una veste nuda e minimale che racchiude anche versioni inedite delle sue perle amate dal pubblico, eseguite in un arrangiamento essenziale, solo voce e pianoforte.

SCHEDA SPETTACOLO

Mercurio Management

Sergio Cammariere, Cosimo Damiano Damato

PIANO POETRY

voce narrante Cosimo Damiano Damato

La musica di Cammariere incontra la poesia di Damato. Le composizioni di Cammariere fanno tremare all’ascolto, un miracolo emotivo, un tripudio di percezioni che vengono dal mare. Già, è proprio il mare ad accomunare i versi di Damato e le musiche di Cammariere capace di ridisegnare la geografia in cui Oceano e Mediterraneo si uniscono in un solo bacio, una sola lingua e trovano nella poesia il loro subcontinente. Sul palco un pianoforte e una macchina per scrivere su uno scrittoio illuminato da una lampada Churchill: le letture di Damato sono scandite dalle musiche strumentali di Cammariere, una contaminazione essenziale che concede solo emozioni pure in una veste nuda e minimale che racchiude anche versioni inedite delle sue perle amate dal pubblico, eseguite in un arrangiamento essenziale, solo voce e pianoforte.

Botteghino tel. 0881.792908 www.teatrogiordano.it – www.teatropubblicopugliese.it – app teatrogiordano