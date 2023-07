A Beppe Convertini e Diego Parassole il Premio Trabucco per l'ambiente

Torna il Premio Trabucco in difesa dell’ambiente. L’appuntamento è per lunedì 24 luglio a Peschici, all’interno del ‘Festival Gargano dei Giornalismi’ (evento promosso dai comuni di Peschici e Vico del Gargano) a partire dalle 22 in piazza Pertini. Giunto alla settima edizione e sotto la direzione artistica di Michele Afferrante, il premio 2023 verrà consegnato all’attore e conduttore televisivo Beppe Convertini e al comico Diego Parassole, “due figure importanti che si impegnano per la tutela e la salvaguardia del pianeta”. Un premio speciale, invece, sarà consegnato al Maestro di trabucco Giuseppe Marino.

A conclusione della manifestazione – a 16 anni esatti dall’incendio che colpì il territorio di Peschici (24 luglio 2007) – sarà proiettato il cortometraggio ‘L’uomo che piantava gli alberi’ di Frédéric Back, basato sul racconto omonimo di Jean Giono, che anni fa ha vinto il Premio Oscar come miglior cortometraggio animato. Si tratta di un delicato inno alla speranza: in un’epoca di guerre e distruzione, l’uomo si dimostra ancora capace di generare la vita anche attraverso gesti semplici, tanto elementari quanto necessari.

I premiati.

Beppe Convertini è un attore, conduttore televisivo e conduttore radiofonico. Ha condotto diversi programmi in Rai: ‘La vita in diretta Estate’, ‘Storie in bicicletta’, ‘Telethon’, ‘C'è tempo per...’, ‘Uno Weekend’, ‘Azzurro - Storie di mare’, ‘Evoluzione terra’. Dal 2019 è al timone di ‘Linea Verde’. È autore del libro ‘Paesi miei. In viaggio con Linea Verde alla scoperta delle tradizioni d’Italia’ (Rai Libri, 2023).

Diego Parassole è un attore, comico, cabarettista e formatore. Crea vari personaggi, dal meccanico Pistolazzi che si lamenta del caro-prezzi italiano al se stesso che parla di storie di vita quotidiana e dei soprusi del sistema giudiziario italiano, col suo tipico accento tra il piemontese e il dialetto lombardo. La fortuna televisiva inizia nel 2004 con la partecipazione a varie puntate del programma cult ‘Zelig’. Dal 2009, anno di nascita della figlia, collabora con associazioni e cooperative dedicate a vari temi ambientali, cambiamento climatico, economia circolare e campagne anti-spreco alimentare.