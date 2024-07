Notte bianca a Peschici con musica, arte e laboratori per i più piccoli

Indirizzo non disponibile

A Peschici torna la ‘Notte bianca’. L’appuntamento con la quarta edizione di uno degli eventi più attesi dell’estate è per venerdì 12 luglio a partire dalle 22 con una serie di performance musicali e culturali.

Piazze e vie del centro garganico diventeranno, infatti, dei palcoscenici naturali dove si esibiranno musicisti e artisti locali, mentre i negozi resteranno aperti oltre il consueto orario. In piazza Pertini ci saranno laboratori di lavorazione della porcellana per i più piccoli a cura dei volontari de ‘Il bacio di Giuda’ di Foggia. Presso il Municipio, invece, ci sarà la rassegna ‘Pittura sul teatro della vita’ a cura di Giacomo De Troia e per tutta la notte dj set davanti ai locali.