Gigantografie di donne e uomini associate a un Qr Code: Peschici si racconta con una mostra interattiva itinerante

Lo scorso venerdì 16 Luglio tra i vicoli di Peschici (centro storico) sono comparse una serie di gigantografie di uomini e donne, ognuna associata ad un Qr code. È l'itinerario artistico pensato per la prima edizione di "Arte nei Vicoli", realizzato nell'ambito del progetto di qualificazione e potenziamento dell'Info Point Turistico di Peschici, a cura del fotografo Pasquale D'Apolito.

Un mix di linguaggi: fotografia, arte contemporanea e gamification danno vita ad un itinerario che idealmente parte dall'ufficio turistico comunale (via Magenta 3), dove gli utenti potranno scaricare la mappa del percorso guidati dagli addetti al front office, e prosegue nel centro storico, con la "caccia" alle installazioni fotografiche e la lettura dei qr code, che sveleranno ulteriori contenuti. Un modo alternativo per scoprire percorsi meno battuti del borgo storico di Peschici ed entrare in contatto con l'anima nascosta del luogo.

Il progetto è finanziato a valere sul Por Puglia Fesr-Fse 2014-2020 Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” AZIONE 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” - Annualità 2021 Cup N. J32J20001870006 CIG: N. Z18321B33F.