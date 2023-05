Da zio Paperone a Topolino, i personaggi Disney animeranno l'edizione di 'Candela in fiore'

Topolino e Minnie, Paperino e Paperina ma anche Pluto, Pippo, Zio Paperone e tanti altri: saranno i personaggi Disney ad animare il lungo tappeto di fiori della decima edizione l’infiorata cittadina di Candela in Fiore, che si terrà domenica 28 maggio nel borgo dauno.

Il tutto comincerà sabato 27, nel pomeriggio, quando i Maestri Infioratori di Infioritalia daranno il via alla creazione del variopinto tappeto di fiori: una festa aperta a tutti, grandi e piccini, che insieme ai soci della Pro Loco potranno divertirsi a realizzare le immagini degli amati personaggi Disney.

Quest’anno Candela in fiore rientra negli Open Days dei Monti Dauni, iniziativa di promozione turistica che propone diverse esperienze da realizzare in 5 comuni dei Monti Dauni. Tramite il sito visitmontidauni.it sarà possibile prenotarle esperienze gratuite previste su Candela: i laboratori offerti dai Maestri Infioratori, le visite guidate con degustazione di prodotti tipici e il viaggio virtuale della ‘Macchina del tempo’.

A queste si aggiungono tutte le altre iniziative senza prenotazione, come il Museo del Giocattolo, il Mercatino dell’Antiquariato, il raduno di auto d’epoca e l’Estemporanea d’arte ‘Piazza d’arte’, con artisti all’opera dal vivo, iniziativa riproposta dopo il successo della prima edizione, lo scorso anno. “L’infiorata è da sempre una festa per tutti ma quest’anno, per i bambini, lo sarà ancor di più perché abbiamo voluto pensare proprio a loro, scegliendo come tema il Mondo di Walt Disney, ricorrendo, quest’anno, il centenario della fondazione" ha commentato il sindaco di Candela, Nicola Gatta.

“Come ogni anno saranno tante le attività collaterali che offriremo ai visitatori che sceglieranno di raggiungerci per Candela in Fiore". Tanto entusiasmo anche nelle parole del Presidente della Pro Loco Candela, Clemente Capobianco: “Siamo sicuri che anche quest’anno riusciremo a stupire i visitatori con la bellezza di questo evento. Una manifestazione che esalta la bellezza, che unisce arte, cultura e spettacolo e che permette di valorizzare le bellezze dei nostri borghi, che hanno tanto da offrire a chi ama il contatto con la natura, la storia e la cultura".

Per tutta la giornata, dunque, sarà possibile ammirare il lungo tappeto di fiori e partecipare alle tante attività in programma; in serata, a concludere l’evento, ci sarà la musica dei Black Vibes, quartetto elettrico composto da Diletta Longhi (voce), Nicola Scagliozzi (basso elettrico), Matteo Fioretti (chitarra elettrica) e Michele De Costanzo (batteria) che proporranno i grandi classici della black music dagli anni '60 fino ai nostri giorni.