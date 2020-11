‘Periferie al centro’: a Biccari e Alberona grande successo del progetto dedicato al tema del bullismo

Buona la prima. È giunto al termine il progetto periferie al Centro denominato ‘Io lo so che non sono solo anche quando sono solo’, che ha visto protagonisti, la compagnia culturale palcoscenico – Piccolo Teatro, Pro Loco Biccari APS, Associazione Giovani nel Tempo – Alberona, Ass. Attivamente insieme di Celle di San Vito.

Il progetto, della durata di 5 mesi intensi, (rimodulato in funzione del Covid-19), finanziato dalla regione Puglia e dal Teatro Pubblico Pugliese mediante l’avviso ‘Periferie al centro’ ha visto lo svolgimento di un laboratorio di scrittura di una favola/racconto avente come tema il bullismo, una messa in scena di due rappresentazioni teatrali dal titolo ‘Peter e Uncino - l’origine della disfida’ a Biccari e ad Alberona, un laboratorio esperienziale under 35 – Escape Room e, infine, un evento promozionale che si è trasformato nella pubblicazione del video e del libricino di favole con annesse foto dell’intero progetto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grande l’entusiasmo da parte dei partecipanti (ragazzi e ragazze dai 11 ai 15 anni) di Biccari ed Alberona, dei loro genitori e in generale di tutta la comunità di riferimento. Si tratta di un primo esperimento ben riuscito, grazie alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti, le amministrazioni e i partner di progetto (tou. play per l’Escape Room e compagnia Crew Slup per le rappresentazioni teatrali). Attraverso questo progetto, i protagonisti hanno cercato di mettere in luce un problema ormai persistente in tutte le comunità, il bullismo, creando un riflettore sugli atteggiamenti, su come riconoscerlo e soprattutto come combatterlo.