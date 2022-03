Al San Severo Winter Jazz arriva Pekka Pylkkänen, uno dei più grandi sassofonisti d'Europa

Nato nel 1964, il sassofonista e compositore finlandese Pekka Pylkkänen è stato riconosciuto come uno dei più forti artisti jazz e sassofonisti d'Europa. Si è esibito in tutto il mondo e ha avuto molto successo non solo in Europa, ma anche negli USA, in Asia e Sud America. Ha collaborato con numerosi artisti prestigiosi in molti paesi e continua a lavorare come solista / leader, artista discografico ed educatore in tutto il mondo.

Durante la sua carriera ha lavorato diversi anni a tempo pieno con la National Jazz Orchestra of Finland - UMO Jazz Orchestra, con la quale a volte ha anche eseguito musica moderna contemporanea ed è stato spesso presentato come solista. Alcuni degli ospiti sia per la UMO Jazz Orchestra che per la nota Espoo Big Band (con la quale negli anni ‘90 si è esibito per un lungo periodo) includevano star come Vince Mendoza, Maria Schneider, Joe Henderson, McCoy Tyner, Bob Mintzer, Dave Liebman, Michael Abene, Odean Pope, Grady Tate, Mercer Ellington, Dee Dee Bridgewater, ecc.



La musica di Pylkkänen ha le sue radici profonde nel bop degli anni '60, forse ricordano molto la produzione di quegli anni di Wayne Shorter, jazz tradizionale e di alta qualità che ti aspetti di ascoltare quando entri in un jazz club in qualunque angolo nel mondo. Le sue composizioni sono ricche di memorabili melodie, con una accentuata variazione ritmica che rende l’ascolto fluido.



Pekka desidera che il suo jazz sia swing, ma moderno, dal suono energico, in un viaggio fatto di scambi, improvvisazioni e interplay con i suoi compagni di viaggio.

Il nuovo album ha cercato ispirazione e musicisti dall'Italia ed è stato registrato e composto principalmente a Roma durante un suo breve soggiorno nella capitale dove conobbe numerosi musicisti, apprezzare la loro qualità artistica, lo stile di vita in città e la cucina romana. La band è composta dal pianista Domenico Sanna, dal bassista Francesco Puglisi e dal batterista Marco Valeri e in tre brani presenti in Nu Bottega si ascolta anche la tromba di Fabrizio Bosso.



Un omaggio musicale allo stile di vita italiano, con accenti ritmici funky o latin, le dinamiche sono fluide e condotte con brio e partecipazione, l'atmosfera è quella di una buona cena tra amici, condita da tutti gli elementi che rendono piacevole una serata.



Di notevole spessore la sezione ritmica:



DOMENICO SANNA al pianoforte.

Classe 1984, è considerato uno dei più raffinati ed eleganti pianisti jazz emersi negli ultimi anni. Nella sua musica si respirano atmosfere retrò mescolate ad una sensibilità moderna.

Pianista affermato in Italia ed all’estero, che può vantare collaborazioni stellari con grandi artisti internazionali, tra cui Dave Liebman, Jeff Ballard, Steve Grossman, Bill Stewart, Peter Berstein, Joe Lovano, Eddie Gomez, Logan Richardson, Gregory Hutchinson, ed italiani (Gegè Telesforo, Roberto Gatto, Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso, Francesco Cafiso, Gegè Munari, Daniele Tittarelli, Maurizio Giammarco, Dario Deidda e molti altri)

Attualmente fa parte della band con cui piace suonare, come quella di Gegé Telesforo o di Serena Brancale.



Al contrabbasso FRANCESCO PUGLISI,

uno dei contrabbassisti più attivi in Italia nel Jazz e non solo nel Jazz.

Ha collaborato proficuamente con Maurizio Giammarco, Enrico Pieranunzi, Massimo Urbani, Enrico Rava, Roberto Gatto, Rita Marcotulli, Stefano Di Battista, Rosario Giuliani, Gianni Basso, Dino Piana, Franco D'Andrea, Xavier Girotto, Danilo Rea, Tullio De Piscopo, Flavio Boltro, Fabrizio Bosso tra gli italiani, ma anche con grandi jazzisti stranieri: nomi pazzeschi come Chet Baker, Kenny Clark, Gary Bartz, Sonny Fortune, Bob Mintzer, Lee Konitz, Benny Golson, Bob Sheppar Steve Grossman. Vanta anche numerosissime collaborazioni nell' ambito della musica pop.



Alla batteria MARCO VALERI,

il batterista jazz che nella Capitale tutti vogliono. Perfettamente a suo agio in ogni stile, dal bebop alle avanguardie, Marco Valeri è un leader originale e carismatico, riferimento di una scena musicale raffinata e tutta da scoprire.

Numerose e prestigiose le collaborazioni fino ad oggi con musicisti italiani ed internazionali, tra i quali: Bill Saxton, Jd Allen, Gary Smulian , Andy Gravish, Dado Moroni, Fabio Morgera, Till Bonner, Dave Liebman, Eddie Gomez, Benny Golson, Rosario Giuliani, Flavio Boltro, Jeremy Pelt, George Garzone, Steve Grossman, Deidda Brothers, Gegè Telesforo e tanti altri.

Ha suonato in diversi festival internazionali tra i quali il Jerusalem Fest, l’ Italians jazz musician al 606 di Londra, il Tremplin du jazz di Avignone e poi i più prestigiosi festival italiani: Roccella Jonica, Umbria Jazz, Villa Celimontana ecc.



SAN SEVERO WINTER JAZZ

Rassegna Artistica Internazionale

Produzione: Spazio Off - XI^ Edizione 2021/22

In collaborazione con Associazione Amici Jazz San Severo

Direzione Artistica: Antonio Tarantino



Venerdì 11 Marzo – Ore 21,30



Altro grande appuntamento, dalla Finlandia il Magic Sax



PEKKA PYLKKANEN

“ Nu Bottega “

Challenge Records International - Aprile 2020



Pekka Pylkkänen: alto & soprano sax

Domenico Sanna: piano

Francesco Puglisi: bass

Marco Valeri: drums

Spazio Off

Piazza San Francesco, 12 San Severo [Fg]

Info e Prenotazioni:

348 0422174 – Amici Jazz San Severo

342 1038402 – Spazio Off

