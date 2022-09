'Pedalare per la solidarietà': l'iniziativa dell'Aido per sensibilizzare alla donazione di organi, tessuti e cellule

In occasione della Giornata nazionale del sì alla donazione di organi, tessuti e cellule, la sezione provinciale Aido di Foggia organizza, in collaborazione con il Csv di Foggia e le associazioni 'Cicloamici' e 'Funny bike', una passeggiata in bicicletta per le vie cittadine.

La manifestazione è finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di esprimere il proprio sì alla donazione di organi, tessuti e cellule. Potranno partecipare tutti coloro che possiedono una bicicletta senza limiti di età.

La sezione provinciale e il gruppo comunale di Foggia saranno presenti con un punto informativo sul piazzale antistante la villa comunale. Raduno alle ore 10 davanti alla villa comunale di Foggia.