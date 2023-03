Passeggiate archeologiche, la presentazione del libro di Giuliano Volpe

#latracciaèconoscenza



Presentazione del libro (Book shop e Firmacopie)

"Passeggiate archeologiche 2 - Nuove proposte per conoscere siti e storie della Puglia" Edipuglia srl – 2022

Di Giuliano Volpe



Non si tratta di una guida archeologica per specialisti, ma di suggerimenti di viaggio, letture per preparare una visita e per immergersi con piacere e curiosità nelle tante storie stratificate dei paesaggi pugliesi.



Dopo il successo di “Passeggiate archeologiche. Venti proposte per conoscere siti e storie della Puglia”, pubblicato nellìestate 2021, Giuliano Volpe torna ad accompagnarci nella scoperta dell’archeologia pugliese: città grandi e meno grandi, caratterizzate da una lunga continuità di vita dall’antichità ad oggi, come Bari, Barletta, Bitonto, Bovino, Brindisi, Lecce, Monte Sant’Angelo, Muro Leccese, Manduria, Ostuni, Otranto, Taranto; siti preistorici, antichi e medievali abbandonati (Castel Fiorentino, Montecorvino, Grotta Paglicci e Monte Saraceno sul Gargano, Muro Tenente, Passo di corvo e Arpi a Foggia, Pulo di Molfetta, Rocavecchia, Salapia,Teanum apulum); insediamenti rupestri (Mottola); casali (Balsignano); siti subacquei (Porto Cesareo) e anche un archeodromo (Caprarica di Lecce)