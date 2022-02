Colleghi avvocati ricordano Camilla Di Pumpo: una partita di calcio per sensibilizzare la cittadinanza

Questa sera la formazione calcistica del gruppo sportivo avvocati di Foggia, presso il campo sportivo dell’opera San Michele in Via Borrelli a Foggia, affronterà la compagine amatoriale di San Giovanni Rotondo denominata 'Triangolo dell’Amicizia'. La partita è stata organizzata per la comune volontà di entrambe le squadre di commemorare e onorare la memoria di Camilla Di Pumpo, tragicamente e prematuramente scomparsa in un incidente stradale avvenuto la sera del 26 gennaio all'intersezione tra via Giacomo Matteotti e via Giovanni Urbano.

Prima del calcio di inizio ci sarà un sentito momento di ricordo della giovane praticante avvocato. I calciatori delle due compagini, particolarmente colpiti da questo evento, hanno deciso di dar vita a questo evento anche per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della sicurezza stradale e al rispetto della vita. "Un piccolo gesto che, si spera, possa contribuire ad evitare il ripetersi di simili eventi".