'Parsons Dance' apre la nuova stagione al Teatro Verdi

Prende il via il prossimo giovedì 17 novembre 2022 la stagione teatrale 2022 – 2023 organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Il primo spettacolo in programma al Teatro Comunale Giuseppe Verdi il 17 novembre (porta ore 20,30, sipario ore 21,00) è 'Parsons Dance'

“Uno spettacolo di danza – dichiara l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – di livello altissimo con ballerini di fama mondiale e coreografie magnifiche. La compagnia Parsons Dance, con i suoi quasi quarant’anni di spettacoli e i suoi ballerini solari, che trasmettono gioia di vivere, e dalle più incredibili doti e tecniche artistiche. Dopo due anni di fermo forzato torna a grande richiesta in Italia con un nuovo tour che vede San Severo ed il Teatro Verdi l’evento di apertura della stagione teatrale”.

Parsons Dance interpreta al meglio l'avvincente visione artistica del suo coreografo, David Parsons, e include nel proprio repertorio di coreografie originali, esaltate dal gioco di luci del lighting designer Howell Binkley – vincitore di un Tony Award per lo spettacolo di Broadway Hamilton –, due nuove coreografie di Parsons che faranno il loro debutto proprio in questo tour italiano: The Road e Balance of Power.

I biglietti sono in vendita presso il botteghino del Teatro Comunale Giuseppe Verdi.