Elio Germano e Teho Teardo in 'Paradiso XXXIII': doppio appuntamento al Teatro Giordano

La stagione teatrale 2022/2023 organizzata dal Comune di Foggia in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese prosegue con un appuntamento imperdibile: giovedì 9 e venerdì 10 febbraio Elio Germano e Teho Teardo portano in scena sul palco del Teatro Giordano “Paradiso XXXIII” (sipario ore 21.00). Il 9 febbraio alle 19.30 Elio Germano e Teho Teardo incontrano il pubblico nella Sala Fedora del Teatro Giordano. “Paradiso XXXIII” è uno spettacolo divulgativo senza che niente sia spiegato. Dante Alighieri, nel 33esimo canto del Paradiso, si trova nell'impaccio dell'essere umano che prova a descrivere l'immenso, l'indicibile, prova a raccontare l'irraccontabile. Questo scarto rispetto alla “somma meraviglia” sarà messo in scena creando un’esperienza unica, quasi fisica per lo spettatore al cospetto dell’immensità. Elio Germano e Teho Teardo sono voce e musica per dire la bellezza e avvicinarsi al mistero, l'immenso, l'indicibile ricercato da Dante nei versi del XXXIII canto del Paradiso. Dal suono avvincente ed “etterno” germoglia la musica inaudita e imprevedibile del compositore d'avanguardia e scaturisce la regia visionaria e impalpabile di Simone Ferrari e Lulu Helbaek, poeti dello sguardo, capaci di muoversi tra cerimonie olimpiche, teatro e show portando sempre con loro una stilla di magia del Cirque du Soleil. Grazie alla loro esperienza crossmediale, accadrà qualcosa di magico e meraviglioso di inspiegabile, trascendendo qualsiasi concetto di teatro, concerto o rappresentazione dantesca attraverso una contaminazione di linguaggi tecnologici e teatrali.

