'Parabellum', l'inutilità della produzione bellica 'esplode' a Foggia

L'inutilità della produzione bellica 'esplode' a Foggia. Lo fa attraverso l'arte visuale del Collettivo Mediante che, in coproduzione con Avl e con il sostegno del Teatro della Polvere, ha realizzato la performance 'Parabellum. una parola per la guerra'. Si tratta di una videoinstallazione con performance partecipata (aperta al pubblico) in programma il prossimo 29 maggio, dalle 19 alle 22, dinanzi al pronao della villa comunale di Foggia.

Due ledwall verticali, dall?altezza superiore ai due metri, ai lati del pronao della villa, uno proietta il video di una donna di origine ucraina che legge il significato della parola pace nella sua lingua natia e sull?altro il video di una donna russa che legge anche lei il significato della parola pace, ma in russo. Al centro, dal vivo, due performer che trasportano una custodia di ferro, scomoda e pesante, la aprono, iniziano a montare quella che sembra un?arma da guerra: un fucile o un bazooka.

Il rumore di ferraglia che caratterizza il montaggio evoca, inizialmente, sentimenti di paura, di instabilità e, in seguito, di stupore quando, inaspettatamente, quella che sembra un?arma si palesa, invece, come un leggio su cui viene poggiato un dizionario di lingua italiana. Anche i due attori, entrando in dialogo con le due donne, leggono il significato della parola pace nella loro lingua di origine. I performer lasciano spazio a chi vorrà avvicinarsi a leggere una parola qualsiasi del dizionario. L'invito è esteso alla città: "La tua presenza è importante come vicinanza e testimonianza", spiegano gli organizzatori. "Ti aspettiamo per un saluto, una stretta di mano, per condividere il tuo pensiero con il nostro, per ascoltare emozioni, ma anche silenzi partecipati".