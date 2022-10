A Foggia la mostra di Paolo Masi

Sabato 12 novembre 2022, alle ore 18.00, la Contemporanea Galleria d’Arte di Foggia, in via Viale Michelangelo 65, ospiterà l'inaugurazione della mostra di Paolo Masi. Fino al 6 gennaio 2023 saranno venti in esposizione i lavori più rappresentativi dell’artista, una serie inedita di cartoni di piccole e medie dimensioni realizzati dagli anni ’80 ad oggi.

Masi è ritornato al vocabolario segnico elaborato a partire dagli anni Sessanta: da una parte la ricerca di una struttura che sia tramite tra superficie e realtà, dall’altra l’intuizione che il gesto artistico ha rilevanza storica e sociale, ha proprietà di coinvolgimento essendo ponte tra passato, presente e utopia.



L’artista, alla soglia degli 90 anni, raccoglie l'eredità del passato (le prime mostre che presentavano lavori su cartone risalgono al 1974), riutilizzando un supporto che nella sua povertà è rappresentazione del paesaggio urbano, fonte continua di riflessione e ispirazione. Linearizzazioni, incisioni e coloriture si alternano a forature e riquadrature, si appropriano dello spazio della superficie modificandone lo stato preesistente per restituire nuove possibili letture.



Orari: dal lunedì al sabato ore 10.00 - 13.00, 16.00 - 20.00; domenica su appuntamento.