Violenza contro le donne: a Cerignola una panchina rossa dipinta dai Fratelli d'Italia

Una panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne. Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale dell'eliminazione della violenza sulle donne, Fratelli d'Italia ha dipinto di rosso la prima panchina in corso Moro (angolo via XX Settembre). Una frase ed una targa proveranno a sensibilizzare la comunità ed indicheranno il numero verde da chiamare in caso diemergenza: 1522. L'inaugurazione della panchina, la prima a Cerignola, è prevista per giovedì sera alle 20.30, per dire tutti insieme stop alla violenza sulle donne e spronare l'amministrazione ad azioni mirate per la tutela delle donne, le cui emergenze sono purtroppo aumentate durante la pandemia.