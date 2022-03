Una panchina letteraria alla memoria di Roberta Perillo

Una panchina letteraria, simbolo del contrasto alla violenza e al femminicidio, dedicata alla giovane sanseverese Roberta Perillo, uccisa nel luglio del 2019, dall’ex fidanzato, reo confesso, attualmente in attesa di giudizio. E’ quella che verrà inaugurata il prossimo 29 marzo, alle 11, nella centralissima piazza Aldo Moro, a San Severo. “Questa iniziativa”, spiegano all’unisono il sindaco Francesco Miglio e l’assessore alla Cultura Celeste Iacovino, “intende sottolineare come una donna uccisa dalla violenza maschile lascia un vuoto che non può essere dimenticato e la panchina è l’emblema del posto occupato da chi non c’è più, portata via dalla violenza”.

“E’ il simbolo di un percorso di sensibilizzazione e mantiene viva una presenza. E’ l’occasione per valorizzare le conquiste raggiunte nel corso della storia, l’impegno per garantire una paritaria partecipazione alla vita civile del Paese, il coraggio nel difendere diritti e nel chiedere ascolto e rispetto”, spiegano. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Francesco Miglio, l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Celeste Iacovino e i giovani Tiziana Rinaldi, Giuseppe Giarrusso e Giovanni Carrozzo che hanno proposto la realizzazione e l’istallazione di una panchina letteraria dedicata a Roberta Perillo oltre che l’artista Michela Sarrocco che ha contribuito alla sua realizzazione grafica.

“Proprio questi giovani - continuano gli Amministratori - ci hanno richiesto l’intitolazione di una panchina scrivendo parole bellissime dedicate a Roberta: ‘In quest'epoca, in cui ci si impegna tutti i giorni a combattere contro la violenza di ogni genere, ed in particolare quella sulle donne, ci sembra il minimo che possiamo fare, per far sì, che non si abbassi mai l'attenzione su questo argomento molto importante e che vede spesso la città di San Severo e la provincia di Foggia impegnate in iniziative di sensibilizzazione. La cara Roberta, ha frequentato il liceo artistico della città di San Severo e l'accademia delle Belle arti di Foggia, spiccando per i suoi disegni e sculture, realizzare una panchina a lei dedicata è per noi uno strumento per far vivere l'arte tramite Roberta e Roberta tramite la sua arte mantenendo vivo il suo ricordo’. A questi giovani, rivolgiamo il nostro grazie più accorato per la sensibilità dimostrata”.

Il processo a carico di Francesco D’Angelo, ex fidanzato di Roberta, reo-confesso per il fatto di sangue, è in corso in Corte d’Assise, a Foggia. Il procedimento è ormai agli sgoccioli. Nell’udienza di questa mattina, il pubblico ministero ha chiesto alla Corte una pena pari a 21 anni di reclusione, non riconoscendo le attenuanti generiche (qui i dettagli).