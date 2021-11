Violino e chitarra tra passione e virtuosismo al chiostro Santa Chiara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

La rassegna Musica Felix, dopo il successo del travolgente spettacolo con Gavino Murgia dello scorso giovedì, giunge al termine con l'appuntamento in programma per mercoledì 1° dicembre.

La serata musicale, che si svolgerà all’auditorium Santa Chiara di Foggia, prevede il concerto del duo dei maestri Ettore Pellegrino al violino e Marco Salcito alla chitarra, per un viaggio nelle sonorità dei due strumenti a corde che si incontrano e fondono assieme. Pellegrino e Salcito propongono un concerto in duo che offre la possibilità di ascoltare brani di straordinario virtuosismo per chitarra e violino, tra i quali spiccano la Sonata Concertata e le variazioni sul tema Dal tuo stellato soglio di Niccolò Paganini e la Rossiniana di Mauro Giuliani.

Legati da rapporti di amicizia e collaborazione reciproca, Paganini e Giuliani erano accomunati da una grande passione per la chitarra. Il concerto propone una scoppiettante carrellata di brani di Hector Villa-Lobos, Radamés Gnattali e Astor Piazzolla, con un alternarsi di valzer, samba, tango, choro, brasiliane che ci trasporterà nei ritmi popolari delle danze latine e ci farà conoscere un repertorio e un sound davvero stupefacenti.

La rassegna Musica felix, organizzata dalla Fondazione Apulia Felix Onlus di Foggia, gode del supporto del Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura, del Teatro “U. Giordano”, dell'Associazione Musica Civica, e si avvale del supporto della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese all'interno della “Programmazione Custodiamo la cultura in Puglia” – Fondo Speciale per la Cultura e Patrimonio Culturale L.R. 40 art. 15 comma 3 – Investiamo nel vostro futuro. Ingresso riservato agli abbonati della scorsa edizione della rassegna Musica felix. Ingresso ore 19.30, inizio spettacolo ore 20.00. Si invita il gentile pubblico a recarsi munito di mascherina e Green Pass. Per ulteriori info: tel. 3929892331 / 3280494399 / e-mail:infoapuliafelix@gmail.com / sito:www.apuliafelix.org