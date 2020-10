Ottobre dauno: la prima volta della fiera senza stand commerciali

L’edizione numero 42 dell’ormai storico evento d’autunno si svolgerà in un contesto logicamente condizionato dall’emergenza sanitaria legata al diffondersi del Coronavirus. Verranno quindi rigorosamente osservate le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanate in base alle indicazioni dell’Istituto Superiore della Sanità.

La prossima edizione dell’Ottobre Dauno rivestirà un ruolo di grande importanza simbolica per la città di Foggia, in un momento difficile per la situazione sanitaria, economica e sociale che sta avendo luogo in Italia e sull’intero pianeta.

Un’edizione senza stand commerciali

Va sottolineata la decisione di non coinvolgere per la prima volta il settore del commercio. Non saranno quindi presenti, per questa edizione, i tradizionali stand dedicati al commercio e all’artigianato.Con una programmazione volta invece a sottolineare la necessità di coinvolgere l’intera società nell’affrontare le sfide per una crescita sostenibile, i riflettori saranno puntati sui vari aspetti e le tematiche dell’aggregazione sociale e della solidarietà.

L’Ottobre Dauno 2020 ospiterà comunque il tradizionale appuntamento con il Salone della Filatelia e della Numismatica, seguito negli anni da migliaia di appassionati di ogni provenienza.

Il programma dell’Ottobre Dauno 2020

Il Circolo Filatelico Numismatico Dauno da decenni svolge un’incessante attività di catalogazione, organizzazione di incontri, scambi e convegni sul tema del collezionismo e delle pubblicazioni.

Il Foggia Social Club, l’associazione Il Cuore Foggia e altre associazioni del territorio saranno presenti nei padiglioni della 42ma edizione dell’Ottobre Dauno, con una serie di iniziative di animazione e di sensibilizzazione.

L’associazione Esportiamo Foggia è una realtà che aggrega molte entità sportive di ogni disciplina. Il programma della manifestazione ospiterà anche varie loro iniziative.

9 Ottobre

Ore 9.30

Inaugurazione della Fiera dell’Ottobre Dauno

• Percorso con Mostra fotografica sul centenario del Foggia Calcio

• Mostra filatelico numismatica a cura del Circolo Dauno

Ore 10:00/11:00 e ore 16:00/17:00

• SELFIE: cornice clown a disposizione per selfie, allegri e colorati per adulti e piccini

Ore 11:00/12:00 e ore 17:00/18:00

Percorso psicomotorio con palloncini ideato dai clown dottori per stimolare la psicomotricità dei bambini

Ore 12.00 e ore 17:00/18:00

• FLASH MOB DELLE EMOZIONI: il pubblico verrà coinvolto in un divertente balletto a corpo libero.

Allo stop della musica in corso ci si scambierà con chi si vuole un’emozione a distanza (un abbraccio da lontano, un bacio inviato, un gomito a gomito, etc), per diffondere positività e stimolare l’empatia dei partecipanti

Ore 12:30/13:00 e ore 18:00/19:00

BARATTOLO DELLE EMOZIONI: gli ospiti dovranno pescare un bigliettino nel barattolo e leggere l’emozione, poi scrivere la loro su di un foglietto e aggiungerla al barattolo, per favorire la comunicazione empatica tra la gente

Ore 17.00

Convegno organizzato dal Foggia Social Club nel Salotto rossonero: Presentazione del libro di Domenico Carella edito da FOGLIODIVIA ” FOGGIA 100, la categoria… un dettaglio”

Ore 18:30

Convegno organizzato dalla Fiera di Foggia e dal Foggia Social Club: “Piccole grandi idee crescono per un futuro migliore” – Olivante e LEEBSY diffondono idee innovative per stimolare il territorio foggiano.

a seguire :

– KARAOKE per adulti e piccini; attività per creare un ambiente positivo con energia positiva divertendosi insieme

– PRESENZA delle MASCOTTE (Luna, Bing, Civilino) a tutte le ore per dare un tocco di colore e allegria alla giornata

– SPETTACOLO BOLLE DI SAPONE e di BOLES con artisti di strada volontari dell’Associazione di Clownterapia

– TEATRINO delle MARIONETTE; per non smettere mai di sorridere e sognare

10 Ottobre

Ore 9,30

Mostra filatelico numismatica a cura del Circolo Filatelico numismatico Dauno

Ore 10:00/11:00 e ore 16:00/17:00

• SELFIE: cornice clown a disposizione per selfie, allegri e colorati per adulti e piccini

• Le MASCOTTE (Luna, Bing, Civilino e SATA & NELLO) saranno sempre presenti per dare un tocco di colore e allegria alla giornata

Ore 11,00

Convegno nel salotto rossonero, organizzato dal FSC dal Tema: 100 anni di emozioni rossonere.” … Un secolo non basterà per dire quanto ti ama questa città”. Conduce e presenta Alberto Mangano.

Ore 16,30

• FLASH MOB DELLE EMOZIONI: il pubblico verrà coinvolto in un divertente balletto a corpo libero.

Allo stop della musica in corso ci si scambierà con chi si vuole un’emozione a distanza (un abbraccio da lontano, un bacio inviato, un gomito a gomito, etc), per diffondere positività e stimolare l’empatia dei partecipanti.

Ore 17,00 – Sala Consiliare della Palazzini Uffici

Convegno coorganizzato dal Circolo Filatelico numismatico e dal Foggia social club di presentazione del foglio erinnofilo.

Ore 18,00

Salotto rossonero introdotto dal giornalista Lino Zingarelli e organizzato da Esportiamo Foggia e Foggia social club.

Convegno presentazione di una idea progetto per un nuovo centro polisportivo.

Ore 20,00

Introduzione allo spettacolo Ottobre show con SPETTACOLO BOLLE DI SAPONE e di BOLES con artisti di strada volontari dell’Associazione di Clown terapia asta benefica con le maglie del Foggia.

Ore 20,30

Inizio spettacolo all’aperto (fronte nuovo padiglione) con Nino Martino – Stefano Bucci ed altri attori foggiani patrocinato dal Comune di Foggia.

11 Ottobre

Ore 9,30

Mostra filatelico numismatica a cura del Circolo Filatelico numismatico Dauno

• Presenza di realtà sportive ed agonistiche dilettantistiche del nostro territorio impegnate nel sociale

• Asta benefica con le maglie del Foggia