Orto Urbano Makerspace inserito dal mise in atlantei4.0

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Tra le azioni intraprese dal Ministero dello Sviluppo Economico per stimolare i processi d’innovazione delle imprese italiane, c’è anche il portale Atlante i4.0. Il portale è stato promosso dal MISE in collaborazione con Unioncamere per offrire ad imprenditori ed aziende un elenco di soggetti in grado di affiancarli nei processi di innovazione e di trasformazione digitale con servizi e strumenti qualificati. Delle 700 strutture censite, circa 200 sono al Sud, tra queste anche Orto Urbano, il makerspace di Manfredonia che aderisce alla rete mondiale dei fablab, i laboratori locali che mettono a disposizione strumenti di fabbricazione digitale (stampanti 3D, laser cutter, vinyl plotter, ecc ..) per la realizzazione di progetti e invenzioni e che promuovono il cambiamento culturale delle persone da consumatori passivi di contenuti e prodotti a creatori e produttori. Anna Egidio, Community Manager di Orto Urbano, nell’esprimere soddisfazione per l’inserimento in Atlantei4.0, ha dichiarato: “Con il nostro spazio vogliamo contribuire alla crescita sostenibile ed alla prosperità del nostro territorio, incoraggiando la creatività, l’apprendimento, l’iniziativa, l'innovazione. Gli strumenti, i macchinari ed i servizi che offriamo possono dare un supporto concreto sia alle aziende nel reinventare i loro prodotti e nel crearne di nuovi, sia ai giovani creativi più intraprendenti che hanno idee e progetti da realizzare. Dobbiamo guardare al futuro con ottimismo; nell’ambito del Recovery Fund, importanti investimenti saranno destinati alla promozione dell’imprenditorialità e dell’innovazione, specie nei territori UE in ritardo di sviluppo. Se riusciremo a pensare al futuro in modo diverso ed aprirci alle opportunità che ci offre, potrebbe essere la svolta per la rinascita del nostro Mezzogiorno.” https://www.atlantei40.it/