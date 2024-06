A Orsara di Puglia si parla di erbe spontanee e alimentazione mediterranea

‘Erbe spontanee e alimentazione mediterranea: sostenibilità e benessere a tavola’ è il titolo dell’incontro in programma lunedì 10 giugno alle 10.30 a Orsara di Puglia presso Villa Jamele.

L’evento rientra nel progetto ‘Buono a Sapersi’ realizzato da Cittadinanzattiva Puglia Aps e ha come obiettivo quello di diffondere una maggiore conoscenza sia per educare al consumo, sia per promuovere l’importanza della sana alimentazione mediterranea che è anche sostenibile. Per questo Cittadinanzattiva Puglia Aps ha scelto come testimonial dell’evento il cuoco contadino Peppe Zullo, profondo conoscitore delle erbe spontanee e sostenitore della dieta mediterranea.

Ad aprire la mattinata sarà proprio una visita guidata al bosco dei sapori perduti nella ‘Valle della Felicità’ che permetterà di conoscere le erbe spontanee e le specie autoctone, dai germogli di ortica e di pungitopo, alla rucola e agli asparagi selvatici, ma anche cicorielle, borragine, marasciuoli. A seguire inizieranno i lavori con Pio Bufano, responsabile regionale Rete Consumatori CittadinanzAttiva Puglia e con i saluti del Sindaco di Orsara di Puglia Mario Simonelli, dei responsabili della tutela dei consumatori della Regione Puglia Cristiano Gramatica e Giulia De Marco, del Presidente IPC Istituto Pugliese Consumo Emilio Di Conza, Pasquale Venerito del Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura ‘Basile Caramia’, il cuoco contadino Peppe Zullo e il segretario regionale Cittadinanzattiva Puglia Matteo Valentino. La mattinata si chiuderà con una degustazione a base di erbe spontanee e prodotti del territorio.