All'Orsara Jazz Fest una masterclass con il celebre chitarrista Kurt Rosenwinkel

E’ in moto la macchina organizzativa dell’edizione 2023 dell’Orsara Jazz Fest che quest’anno si terrà dal 28 al 30 luglio. Uno dei momenti clou della kermesse sarà la masterclass di chitarra con compositore, polistrumentista, bandleader e produttore americano Kurt Rosenwinkel in programma il 29 luglio a partire dalle 10 nel Centro polifunzionale di Orsara di Puglia per un massimo di 25 persone.

Si tratta di uno dei chitarristi jazz più celebri e dotati. Le sue registrazioni come bandleader nei primi anni '80 per la Verve Records sono state straordinariamente originali e hanno ridisegnato il jazz contemporaneo del XXI secolo. ‘Enemies of Energy’ (2000), ‘The Next Step’ (2001), ‘Heartcore’ (2003) e ‘Deep Song’ (2005) ridefiniscono il suono del jazz per una nuova era, fondendo abilmente le profonde tradizioni acustiche del jazz con l'elettronica, la manipolazione digitale, i beat programmati e strutture armoniche e compositive assolutamente moderne che ancora oggi possiamo solo definire ‘rosenwinkeliane’. Il successo di Rosenwinkel si è esteso anche oltre il mondo del jazz. È membro della famiglia del ‘Crossroads Guitar Festival’ dal 2013, quando è stato invitato personalmente dalla leggenda del blues e del rock Eric Clapton a esibirsi e a condividere il palco con lui.

Per prenotazioni inviare email a seminari@orsaramusica.it indicando nome, cognome, strumento, recapito telefonico, titolo di studio, città di residenza. Ulteriori informazioni su orsaramusica.it