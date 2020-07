Lo "stile" di Orsara, il borgo dei Monti Dauni della biodiversità diventa un'esplosione di fiori e di colori

E' cominciata oggi e si concluderà domani la quarta edizione di 'Orsara in fiore', la manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale di Orsara di Puglia, che è parte della rete nazionale d’eccellenza 'Comuni Fioriti', in collaborazione con la cooperativa sociale Ortovolante, l’Avis donatori di sangue sezione orsarese, la Pro Loco locale l'associazione Holladura. "Stiamo cercando di far emergere uno stile, paese dei Monti Dauni in cui la biodiversità la fa da padrone, ci ha fatto pensare al nostro borgo come un'esplosione di fiori e colori. Questa due giornate rappresentano una condivisione nel segno della natura e della biodiversità" spiega il vice sindaco Rocco Dedda.