Con 'Orsara in fiore' il borgo dauno si veste di primavera

Sabato 1 giugno sarà di scena la settima edizione di ‘Orsara in Fiore’, una manifestazione che celebra il connubio tra cultura e natura, ambiente e architettura, espresso dal borgo grazie al proprio patrimonio storico, naturalistico ed enogastronomico. L’evento è organizzato dal Comune di Orsara di Puglia in collaborazione con Pro Loco Orsara, Orsa Maggiore e Regione Puglia, con il coinvolgimento diretto e la partecipazione di tante associazioni.

La giornata comincerà alle 9 in largo San Michele con la partenza del trekking alla scoperta della primavera orsarese a cura della pro loco (prenotazione al recapito 353.3998020). Alle 11, dallo stesso luogo, comincerà la passeggiata nella campagna di Orsara alla scoperta di fiori e piante spontanee commestibili (prenotazioni ai numeri 320.9444560 e 327.9597630). Alle 10 e alle 17, con partenza da largo San Michele, si terranno le visite guidate all’Abbazia Sant’Angelo e al cuore del centro storico orsarese (prenotazione al 353.3998020).

Dalle 17.30 presso l’Abbazia dell’Angelo, a cura di Orsa Maggiore, ci sarà ‘Lavandalab’, un laboratorio per conoscere, scoprire e degustare le molteplici proprietà e caratteristiche della Lavanda. Nella stessa location, alle 17.30 inizieranno giochi e balli con Nichy Lab (prenotazioni al 342.8225358). Suggestivo sarà il finale con la ‘Cena in Piazza’ delle 21 in piazza Municipio, rigorosamente con dresscode floreale (prenotazioni 353.3998020 - 389.7962292 – 329.8933952).

Inoltre per tutto il mese di giugno Orsara di Puglia sarà caratterizzata da ‘Balconi Fioriti’, il concorso aperto a tutta la cittadinanza che invita a trasformare il proprio balcone in un trionfo di fiori, piante e colori.