'Orgogliosi dalla nostra terra': a Foggia la prima rassegna enogastronomica dauna con le aziende di Capitanata

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Con l’avvicinarsi delle festività Natalizie fioccano le iniziative culturali nella grande famiglia dei Mercati di Città. Dopo le associazioni sportive e le iniziative dei Fast Food 13.30 è il momento di concentrare tutte le attenzioni su 'Ristoria dei mercati'.

Lo Chef Francesco Panniello in collaborazione con le aziende selezionate come fiore all’occhiello della capitanata raccoglie, manipola, rielabora e serve agli appassionati avventori il meglio della nostra Terra in una spettacolare rivisitazione.

Entreé di benvenuto, portata principale e dessert saranno costruiti volta per volta sulle materie prime dell’azienda ospite.

Dalla trentennale esperienza dei mercati viene la capacità di selezionare sul territorio i fornitori, i cui prodotti non occupano solo uno spazio tra gli scaffali, ma sono ormai parte integrante della nostra crescita e della nostra identità, garantendo al contempo genuinità e gusto.

Ciascuna serata sarà introdotta dagli esponenti proprio di queste aziende, nello specifico e in ordine Azienda Agricola Agrigiò di Candela, Masseria Li Gatti di Torremaggiore, Azienda Agricola e Conservificio Fiordelisi di Stornarella, Salumificio De Luca di Faeto, Forno Taronna Nonsolopane di Monte Sant’Angelo, Pastificio Casa Prencipe di Monte Sant’Angelo e Società Cooperativa Consortile Terre e Gusti di Lucera; ogni serata sarà inoltre allietata dai vini d’eccellenza delle Tenute Sannella di San Severo.

A moderare e accompagnare l’evento la gradevole compagnia de ‘La cucina del fuorisede’ nella persona di Andrea Pietrocola.

Si tratta di un’esperienza unica, fortemente voluta proprio da Luigi Giannatempo e caratterizzata da una costante presenza che per i nostri mercati vuol dire veramente tutto: La Nostra Terra, Di cui siamo orgogliosi, messa in tavola per tutti.