L’Opera Don Uva compie 99 anni: un traguardo importante, caratterizzato da un ricco calendario di eventi che culmineranno, nel 2022, nella storica celebrazione del Centenario di fondazione della Casa Divina Provvidenza - oggi Universo Salute - e della Congregazione “Ancelle della Divina Provvidenza”.

Eventi che, nell’arco di un anno, saranno organizzati non solo a Bisceglie e in Puglia, ma anche in altre città, a cominciare da Roma, oltre, naturalmente, a Foggia e Potenza, dove è presente l’Opera Don Uva.

Ufficializzato intanto il calendario relativo ad agosto-settembre ’21. Dopo la Congregazione eucaristica del 10 agosto scorso presso il Tempio di San Giuseppe - Opera Don Uva, a Bisceglie, presieduta da S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani, Barletta, Bisceglie il 17 agosto, alle ore 19, sul sagrato del Tempio di San Giuseppe - Opera Don Uva, a Bisceglie, nell’ambito della Rassegna 'Libridamare 2021', andrà in scena 'In viaggio con Dante tra auricolari e ipod', concerto per Dante dell’Associazione Alter-Azioni, a cura di Clelia Sguera, con la partecipazione di Vito Liturri e Leonardo Lospalluti.

Lunedì 30 agosto, l’Opera Don Uva ospiterà l’importante evento conclusivo della XII edizione del festival letterario 'Libri nel Borgo Antico', intitolato 'Una favola vera verso il futuro', con il seguente programma: alle ore 17 (ingresso da Piazza Sant’Agostino), visita guidata al Museo Don Uva; alle ore 19, talk-show condotto da Alfredo Nolasco sul tema 'La costante attualità del pensiero di Don Uva verso il centenario di fondazione dell’Opera', con gli interventi di Marcello Veneziani, giornalista e scrittore, Paolo Telesforo, AD Universo Salute, e suor Annateresa Valentini, della Congregazione Ancelle Divina Provvidenza; alle ore 21, concerto di Antonella Ruggiero in 'Elettroshock' - R ecital per Alda Merini - con Cosimo Damiano Damato, voce narrante, e Roberto Olzer al pianoforte.

Venerdì 10 settembre, alle ore 9, presso il Salone dei Congressi dell’Opera Don Uva, a Bisceglie, è in programma un convegno sul tema: 'Don Uva: una storia lunga 100 anni'. Relatori: Don Riccardo Battocchio, Rettore Almo Collegio Capranica, Roma; Luigi Scapicchio, già Direttore Ospedale Don Uva Guidonia, ordinario di neuropsichiatria geriatrica; Luca Vigilante, vicepresidente esecutivo Universo Salute; suor Mariana Silvero, della Congregazione Ancelle Divina Provvidenza; Marcella Di Gregorio, docente di lettere; Lorenzo Leporiere, autore e dottore di ricerca in Storia della scienza - Università di Bari. Previsti inoltre gli interventi di Paolo Telesforo, AD Universo Salute; S.E. Mons. Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria; S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani, Barletta, Bisceglie, e Angelantonio Angarano, Sindaco di Bisceglie.

Sabato 11 settembre, alle ore 21, in Piazza Duomo, a Trani, a conclusione dell’importante rassegna 'Fuori Museo 2021', andrà in scena la prima edizione del 'Premio Nazionale Don Uva', organizzato da Fondazione S.E.C.A. / Polo Museale Diocesano e Universo Salute. Spettacolo condotto da Beppe Convertini e Alfredo Nolasco, con Ron, Fausto Leali, Luisa Corna, Sebastiano Somma e il tenore Aldo Caputo; Orchestra Giovanile della Valle d’Itria, diretta dal Maestro Antonio Palazzo.

Lunedì 13 settembre, nell’anniversario del Transito a Dio del Venerabile Don Pasquale Uva, alle ore 16,30, presso il Tempio di San Giuseppe - Opera Don Uva, a Bisceglie, Concelebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani, Barletta, Bisceglie. Alle ore 20,30, sul sagrato del Tempio, è in programma lo spettacolo dal titolo 'I te vurria cantà: il New Chorus canta Napoli' - serata dedicata al repertorio classico partenopeo. Direttore coro/soprano: Marzia Pedone; pianista: Emanuele Petruzzella; presenta: Grazia Pia Attolini.

Sabato 18 settembre, giornata dedicata al 50° anniversario del Don Uva Calcio. In programma, tra l’altro, una gara tra vecchie glorie, una mostra fotografica e, alle 20,30, sul sagrato del Tempio di San Giuseppe, una serata celebrativa, con la partecipazione di vari ospiti ed autorità.

A concludere il calendario degli appuntamenti di settembre, un concerto della band Albarock, in programma sabato 25, a Bisceglie, in Piazzetta Immacolata - Opera Don Uva (ingresso Via cala di Fano).

Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-covid.