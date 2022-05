La Scuola del Fumetto Gulliver apre le porte. Open Day nella sede di via Lecce

La Scuola del Fumetto Gulliver apre le porte agli aspiranti artisti. Martedì 31 maggio alle ore 18.30, presso la sede foggiana di via Lecce n.2, si terrà un open day in presenza per dare la possibilità di conoscere nel dettaglio il piano didattico annuale della scuola fondata e diretta dal fumettista illustratore e docente Giuseppe Guida, ma anche le partnership con case editrici del calibro di Lisciani Editrice, Gemma Edizioni, Round Robin Editrice, La Ruota Edizioni e Notes Edizioni.

Durante l’Open Day verrà illustrato il piano formativo che prevede i seguenti insegnamenti tenuti sia in presenza che online da docenti specializzati e nomi importanti del panorama nazionale: corso di graphic journalism e illustrazione/Comics kids a cura di Giuseppe Guida (fumettista e illustratore, docente di Storia dell’Arte, formatore per Lisciani Scuola, Direttore Artistico Festival Del Nerd, autore per La Ruota Edizioni, Notes Edizioni, Round Robin Editrice), corso di sceneggiatura tenuto da Alessandro Di Virgilio (sceneggiatore, autore per Becco Giallo, Round Robin, Tunué, Editoriale Aurea, Edizioni Star Comics, SBE), corso di anatomia e colorazione digitale con Simona Simone (fumettista, pittrice, scultrice e docente di Lettere e Storia dell’Arte, ha pubblicato per Absoluteblack, EF, Cyrano Comix e per il webcomic DAVVERO di Paola Barbato), corso di disegno umoristico a cura da Luca Usai (disegnatore e illustratore di molte storie per Topolino e di graphic novel per l'universo Disney), corso di manga tenuto da Valeria Pompa (disegnatrice manga dal 2011), corso di animazione a cura di Simona Duci (animatrice 2D, illustratrice, pittrice, insegnante di animazione, lavora presso lo studio di animazione Cicciotun di Milano), corso di scrittura creativa e sceneggiatura con Francesca Caizzi (scrittrice, sceneggiatrice, editor e tutor per le scuole per la Gemma Edizioni), corso di sceneggiatura e filmmaking tenuto da Umberto Mentana (docente di Discipline Audiovisive-Cinema-Sceneggiatura, critico cinematografico, filmmaker indipendente e sceneggiatore di fumetti, autore per NPE e Bietti Edizioni) e corso di sceneggiatura e letteratura per l’infanzia a cura di Rosa Tiziana Bruno (sociologa, docente e scrittrice per ragazzi, direttrice artistica del festival “Scampia Storytelling”, vincitrice nel 2017 dell’International Writers Awards).

L’Open Day fornirà l’occasione di conoscere anche lo Studio Gulliver, un collettivo di professionisti del settore che lavora su progetti editoriali di varie case editrici, sia con i singoli autori che con committenti privati e che al suo interno inserirà gli allievi che si saranno distinti all’interno della Scuola.

Per info: www.scuoladelfumettogulliverfoggia.it e 3931187115.