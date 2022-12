‘One man show’ di Giovanni Mancini al Teatro Regio di Capitanata per l’Oncologia del ‘Lastaria’

Prezzo non disponibile

Prosegue l'attività benefica della Asd Mille Colori di Foggia. Dopo il successo del torneo di Padel per beneficienza ‘Sport per tutti’, giocato il 4 dicembre scorso sui campi del Tennis Club Foggia, l'associazione sportiva conclude l'attività a favore del reparto di Oncologia dell'Ospedale Lastaria di Lucera guidato dal dottor Maurizio Di Bisceglie, con un altro evento di solidarietà.

Si tratta dello spettacolo "One Man Show", esilarante monologo comico del noto ed apprezzato attore foggiano Giovanni Mancini, in programma mercoledì 28 dicembre, alle 20.15, nel Teatro Regio di Capitanata (Via Guglielmi 8/a presso la parrocchia della Beata Vergine Maria del Rosario).

Un momento ideale che coniuga, in piene festività natalizie, la solidarietà con il divertimento.

Per informazioni e prenotazione posti, si può chiamare l'Asd Mille Colori allo 0881 023717 o contattare i seguenti numeri: Paolo 3286793640, Giuseppe 3288818569, Mattia 3703398718.