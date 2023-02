Omaggio a Grazia Deledda: in Biblioteca il progetto musical-letterario dedicato al Premio Nobel della Letteratura

Omaggio in musica a Grazia Deledda, lunedì 20 febbraio 2023, alle ore 18.00 nella Sala Narrativa della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia. Grazia, la madre è il titolo dell’album discografico interpretato da Claudia Crabuzza e musicato da Andrea Lubino e Fabio Manconi, pubblicato a fine 2022 da Squi[libri], nota casa editrice in ambito musicale, con particolare riguardo alle varie forme dell’espressività popolare. A presentare il progetto musical-letterario dedicato alla prima e unica scrittrice italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la Letteratura, nel 1926, interverrà Stefano Starace, ideatore e autore dei testi delle canzoni. Originario di San Marco in Lamis, Starace è il fondatore del festival Mo’l’estate Spirit Festival e da oltre vent’anni fa parte della Giuria del PremioTenco, dedicato alla canzone d’autore italiana, oltre a collaborare all’organizzazione di altre manifestazioni musicali. Dall’ispirazione iniziale, alle letture dell’opera omnia della scrittrice sarda, dalla selezione dei romanzi cui dedicare le canzoni, alla scrittura dei testi: saranno tanti i temi da affrontare nel corso della presentazione. Nell’occasione la Biblioteca allestirà una vetrina di opere su e di Grazia Deledda.