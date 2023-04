L’Olio Evo di Vieste protagonista su Rai 2

Sarà dedicata alla Puglia e in particolare alla 'Città dell?Olio' di Vieste la prima puntata di 'Pizza Doc', il programma condotto da Nicola Prudente detto Tinto e Monica Caradonna, che andrà in onda sabato 8 aprile alle 11.10 su Rai 2 e in diretta streaming su RaiPlay.

Per realizzare la puntata, la troupe della trasmissione ha visitato la città del faro e ha incontrato il produttore Salvatore Freda, che dal suo uliveto ha descritto con parole appassionate l?incantevole paesaggio olivato del Gargano e ha raccontato la storia dei suoi olivi centenari, illustrando il processo di potatura che è ormai una tradizione di famiglia.

'Pizza Doc' ha fatto un?incursione anche nel frantoio dei Fratelli Vieste dove ha incontrato Raffaele Vieste. Il suo intervento è stato un viaggio in tutte le fasi di lavorazione e trasformazione delle olive con un interessante approfondimento sulla cultivar di eccellenza del territorio: l?ogliarola garganica.

Con gli oli dei produttori di Vieste gli chef pizzaioli Vincenzo Nese della Pizzeria 'Vesamè' e Matteo Allemano della pizzeria 'Morosini 7' - che si sfideranno in puntata, dovranno ideare e creare un antipasto e una pizza con a disposizione tre ingredienti base svelati all?ultimo secondo. Durante la preparazione Monica Caradonna, racconterà gli ingredienti scelti, facendoci scoprire i territori di origine attraverso aneddoti e curiosità, approfondendone gli aspetti organolettici, nutrizionali e storico-geogra?ci.

La trasmissione si concluderà con l?assaggio dei piatti preparati dai maestri dell?arte bianca e il brindisi finale dedicato alle eccellenze italiane. Queste le ricette della prima puntata: come antipasti sono previsti 'Lollipop di Focaccia' e 'Focaccia alle cipolle'; per le pizze invece l?ingrediente principe sarà la patata della Sila Igp e saranno preparate la pizza 'Patata Chic' con ingredienti: patate della Sila Ipg saltata al burro, provola affumicata, lardo di maialino nero, funghi saltati al gin, pomodorini gialli pelati e tartufo nero; e la 'Pizza Hollywood' con ingredienti: patate della Sila Igp saltata al burro, fiordilatte, tumin del mel, asparagi saltati in padella e pancetta croccante.

Grazie a 'Pizza Doc', l?olio Evo pugliese diventa una star della tv incontrando uno dei piatti tra i più amati e consumati al mondo: la pizza.

Con questo importante progetto l?associazione nazionale 'Città dell?Olio', realizza il primo esperimento di comunicazione enogastronomica in cui l?olio extra vergine di oliva italiano è l?assoluto protagonista.

Il format, prodotto da Rg Factory, è la vetrina ideale per esaltarne la biodiversità, i luoghi ed i territori di origine - ovvero le 'Città dell?Olio' da cui nasce - ed il legame con il cibo, e in particolare con la pizza, patrimonio Unesco e simbolo dell?Italia gastronomica nel mondo. ?Con questa iniziativa, abbiamo l?opportunità di far conoscere al grande pubblico le eccellenze olivicole italiane e le oltre 500 cultivar italiane, uno straordinario patrimonio di sapori e valori da salvaguardare e riscoprire che caratterizza la nostra identità culturale e ci rende unici al mondo" ha dichiarato Michele Sonnessa, presidente delle Città dell?Olio: "Vogliamo far capire ai consumatori quanto è importante saper scegliere l?olio Evo da mettere in tavola e quanto è necessario proteggere il territorio dal rischio abbandono, dando nuovo slancio all?oleoturismo?.

?Questo risultato è il frutto di un percorso iniziato sette anni fa con l?ideazione di due eventi di punta dedicati all?olio Evo di qualità prodotto a Vieste: la Settimana dell?Olio ed ExtraGargano. Si tratta di due importanti occasioni di valorizzazione del prodotto e di incontro tra mondo dei produttori e ristoratori. In questo quadro, si inserisce anche 'Pizza Doc' che attraverso un prodotto di eccellenza e di largo consumo come la pizza ci permette di mostrare al mondo, le nostre eccellenze e le bellezze del nostro territorio, oggi possiamo affermare con orgoglio che, grazie a tutto questo impegno, siamo tra le realtà del Gargano e della Puglia che hanno saputo meglio valorizzare l?olio Evo e l?oleoturismo? ha detto l?assessore all?agricoltura del Comune di Vieste Dario Carlino.