Viaggio nella natura tra letteratura e canzoni pop all'Oasi Laguna del Re

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Si chiama ‘Come rimediare a un paese guasto - Viaggio nella natura tra letteratura e canzoni pop’ ed è l’evento organizzato dal Centro Studi Naturalistici di Foggia che si svolgerà sabato 11 maggio dalle 17 presso l'Oasi Laguna del Re a Siponto con la partecipazione di Trifone Gargano, docente presso l’Università degli Studi di Bari.

Si tratta di un percorso tra letteratura, fumetti, cinema e canzoni che servono a far prendere consapevolezza del disastro ambientale compiuto dall’uomo e dei cambiamenti che è necessario operare per migliorare la qualità della vita. Passeggiando lungo i sentieri dell’Oasi si compirà un viaggio nella natura e nella cultura. L'incontro fornirà l'opportunità di esplorare il legame tra natura, cultura e società, esaminando l’intersezione tra letteratura e musica popolare e sarà un'occasione per incoraggiare maggiore consapevolezza e coinvolgimento nella vita civica e culturale delle comunità.

Per informazioni e prenotazioni, chiamare il numero 351.3586654.