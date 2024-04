Escursione gastronomica alla scoperta delle erbe selvatiche alla Laguna del Re

Domenica 28 aprile alle 9.30 il Centro Studi Naturalistici organizza all’Oasi Laguna del Re una passeggiata per imparare a riconoscere ed utilizzare le erbe selvatiche ad uso alimentare del territorio. Guida d’eccezione sarà il geobotanico Nello Biscotti, riconosciuto per la sua ricerca e divulgazione su natura e paesaggio rurale dall’Accademia dei Georgofili a Firenze.

“Scoprire le piante – dichiarano gli organizzatori – è un’occasione meravigliosa per connettersi con la natura e riscoprire antiche tradizioni culinarie e curative. L'etnobotanica, che esplora il rapporto tra le piante e le culture umane, è un campo ricco di conoscenze e storie interessanti. Le erbe selvatiche hanno da sempre giocato un ruolo cruciale nell'alimentazione e nella medicina popolare, riconosciute per le loro proprietà nutrizionali e terapeutiche. Oggi, queste conoscenze tradizionali sono sempre più supportate da ricerche scientifiche, confermando l'importanza di questi preziosi doni che la natura ci offre utili per promuovere la salute e il benessere personale in modo naturale. L'uso di erbe selvatiche come alimento è pertanto un'opportunità unica per arricchire la propria dieta con ingredienti naturali e nutrienti”.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 351.3586654 o scrivere a oasilagunadelre@gmail.com.