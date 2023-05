In sacco a pelo in biblioteca: al Cep la buonanotte si dà a suon di favole

Una notte in sacco a pelo in biblioteca. Ad organizzarla è la parrocchia San Paolo Apostolo di Foggia che ha deciso di coinvolgere i bambini in una nottata all’insegna della cultura. L’appuntamento è in BiblioCep, la biblioteca dei ragazzi della parrocchia, sabato 20 maggio.

A partire dalle 20, quindici bambini saranno intrattenuti da volontari che li coinvolgeranno nella lettura di favole ‘a lume di torcia’ con particolare attenzione a quelle divertenti e da ‘brivido’, per poi passare ad un laboratorio di disegno ispirato alle emozioni scaturite dalla narrazione. In chiusura, la buonanotte collettiva in mezzo ai libri. A casa si ritornerà domenica mattina, dopo aver fatto colazione tutti insieme.

“Con questa notte bianca in biblioteca – fanno sapere gli organizzatori – vogliamo insegnare ai bambini a considerare questo luogo speciale quasi una seconda casa e ad amare i libri sempre di più. Si tratta della prima di una serie di appuntamenti sotto le stelle che vorremmo replicare con una proposta culturale sempre più variegata e aperta a tutti”.