Vico ospita la Notte Romantica: sapori, musica, arte ed escursioni nel 'paese dell'amore'

Nel ‘paese dell’amore’ devoto a San Valentino, sabato 25 giugno si terrà “La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia”: tutto il centro storico di Vico del Gargano sarà un cammino tra le stelle, con la Via del Gusto e dell’Artigianato, le visite guidate nel cuore degli antichi quartieri, gli allestimenti artistici e le performance pittoriche, la musica. E non è tutto, perché durante la giornata sarà possibile partecipare anche ad escursioni in Jeep e Kayak.

L’evento è nazionale e si svolgerà in molti dei circa 200 paesi italiani che si fregiano del titolo de I Borghi più belli d’Italia. A Vico la manifestazione è organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni e con la partecipazione di Only Food e Marita Campanella. Durante la serata, inoltre, ci sarà uno speciale flash mob “unplagged”: chi parteciperà all’evento, potrà portare con sé uno strumento musicale e scegliere la piazza, l’arco o il vicolo in cui mettersi a suonare all’orario convenuto. Per aderire al flashmob, che si terrà alle ore 22, occorre coordinarsi con l’organizzazione contattando il numero 339.1838059.

IL PROGRAMMA - Nella mattinata di sabato 25 giugno, dalle 10 alle 12.30 sarà possibile partecipare alle visite guidate ed escursioni: nel centro storico e nelle vie degli innamorati di Vico del Gargano (info Proloco di Vico, 324 8820065), all’antico Trappeto Maratea (info prenotazioni (3460901463), in Kayak a 2 sul Lago di Varano (prenotazioni al 338 1151552 Associazione “I Lake”). Dalle 10 alle 13, sarà attiva la Via del Gusto e dell’Artigianato. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, ci sarà nuovamente spazio per le visite guidate nel centro storico di Vico e per le escursioni in Kayak a 2 sul Lago di Varano. Dalle ore 16 alle 19.30, tour in Jeep Safari tra i boschi secolari della Foresta Umbra (prenotazioni al numero 349 666 83 89 Gargano Escursioni). Dalle ore 17, in poi, percorso del gusto e dell’artigianato nel centro storico. L’itinerario con le degustazioni enogastronomiche comincerà alle ore 19.30, i ticket per parteciparvi possono essere acquistati online (https://bit.ly/39xjee2) oppure presso i seguenti punti: Info-point (Biblioteca Comunale Corso Re Umberto 140) telefono 0884994666 dalle 16 alle 19 dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica è possibile contattare lo stesso recapito telefonico per chiedere informazioni dalle 19.