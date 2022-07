Torna a Foggia il festival d'arte Apuliae 'Non soli, ma ben accompagnati'

Le domeniche di luglio e agosto a Foggia saranno animate dagli appuntamenti della rassegna “Non soli, ma ben accompagnati”, inserita nella XIX edizione 2022 del Festival d’Arte Apuliae, sostenuta dalla Regione Puglia e nel cartellone di “Foggia estate”, allestito dall’Amministrazione Comunale del capoluogo.

Gli altri otto appuntamenti si svolgeranno al Chiostro Santa Chiara, nel cuore del centro di Foggia, e presentano un menù, affidato alla direzione artistica di Dino De Palma, assai vario e caratterizzato dalla qualità degli interpreti e delle proposte.

Si parte il 3 luglio con “Note a margine dell’estate” e la voce di Antonella Ruggiero, arrivata al successo con i Matia Bazar e da tempo solista di grande fascino, che unisce una rara capacità espressiva a mezzi vocali straordinari. La cantante si esibirà con il pianista Roberto Olzer e l’ensemble foggiano Musica Civica, con Dino De Palma e Marcello De Francesco ai violini, Leo Gadaleta alla viola e Francesco Montaruli al violoncello.

Il 10 luglio ci sarà l’one-man show “Pin Drop”, di e con Adam Ben Ezra, il musicista e polistrumentista che ha dato una nuova vita al contrabbasso. Il 17 luglio è di scena “Hugs” con la musica emozionale ed emozionante del pianista Maurizio Mastrini e il Quartetto Hugs, con Terukazu Komatsu e Margherita Tamburi ai violini, Matilde Giorgis alla viola e Minna Pehkonen al violoncello. Il 24 luglio il macabro e il meraviglioso saranno i temi di “Un terribile incanto”, con la voce narrante di Ivan Cenzi e le sonorità delle marimbe del Chameleon Duo.

Il 31 luglio “Synopsis” vedrà l’esibizione, fra jazz contemporaneo e standard, dell’Antonio Tosques Quartet, con lo stesso Tosques alla chitarra, Robert Bonisolo al sassofono tenore, Francesco Angiuli al contrabbasso e Andrea Nunzi alla batteria.

Il 7 agosto è la volta di “Quando il rock mette il frac”, con le immortali canzoni di Beatles, Stones, Led Zeppelin e Queen rielaborate da Roberto Molinelli ed eseguite dal Trio Dante, con Luca Marziali al violino, Roberto Molinelli alla viola e Danilo Squitieri al violoncello.

21 agosto tutto al femminile con “Musica, Maestra!” e le sette donne del Chimera Ensemble (Emilia Di Pasquale direttrice e arrangiatrice, Beatrice Ciofani e Tamara Manganaro ai violini, Adriana Marinucci alla viola, Flavia Massimo al violoncello, Valentina Di Marco al pianoforte, Natalia Tiburzi voce) accompagnate dall’attrice Alessandra Relmi. Chiusura in grande il 28 agosto con “Piazzolla e Galliano” concerto per il trentennale della morte del re-inventore del tango, con Cesare Chiacchiaretta al bandoneon e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta da Giancarlo De Lorenzo.

Gli eventi sono organizzati dall’Associazione Spazio Musica con il contributo della Regione Puglia e in collaborazione col Comune di Foggia, e con l’Associazione Musica Civica. Alcune delle manifestazioni rientrano nel progetto “Musica, Maestra!” – avviso pubblico “Fermenti in Comune” (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Anci).



Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.00 e saranno ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti.



