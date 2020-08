‘Non soli, ma ben accompagnati': Carmine Padula in concerto a conclusione della Kermesse

Dopo il grande successo lo scorso 10 Gennaio al Teatro Giordano, Carmine Padula torna a Foggia con uno speciale concerto per la rassegna foggiana che da anni anima l’estate con otto apprezzati e seguiti concerti domenicali organizzati dal Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’associazione Spazio Musica.



Dopo gli impegni nel foggiano a Poggio Imperiale il 14 e ad Apricena il 17, Padula conclude la rassegna Foggiana con il suo spettacolo 'Musica per l'Anima'. Questo concerto, è un'occasione unica per ascoltare i lavori del compositore pugliese tratti dai suoi lavori discografici tra cui ricordiamo “Dreamland”, album primo in classifica per numerosi giorni su iTunes Classic. La scaletta prevederà anche brani tratti dalla Colonna Sonora che Padula ha composto per la Fiction di successo di Rai 1 'Ognuno è Perfetto', con la quale ha segnato l’esordio più giovane della storia in Rai ed ha vinto numerosi premi come miglior colonna sonora per Serie Tv.

Giovanissimo compositore foggiano di soli 19 anni, vanta già una carriera di grandissimi successi e traguardi raggiunti; la sua musica è suonata ed eseguita da prestigiose orchestre internazionali tra le quali: l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l’Orchestra Roma Sinfonietta (orchestra del M° Ennio Morricone), la Cinematic Symphony Orchestra.

Ha suonato e diretto le sue musiche nelle più importanti città italiane tra cui: Milano, Roma, Firenze, Torino, Assisi e Bari. Compositore eclettico, fonde nella sua musica diversi generi musicali, dalla musica per film alla musica jazz, creando un suo stile unico ed inconfondibile.

Tra i tanti lavori, c’è da menzionare sicuramente la canzone 'Sei Come Me' che Padula ha composto per la celebre cantante Emma Marrone nel Dicembre 2019. Hanno speso parole di stima per lui grandissimi artisti di calibro internazionale tra i quali Ennio Morricone e Roberto Cacciapaglia.



I biglietti (gratuiti, ma necessari per la normativa sul covid- 19) saranno disponibili su Eventbrite a partire dal 20 Agosto.